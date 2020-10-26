全国社保基金追投蚂蚁集团 70 亿元，成阿里集团外认购金额最大战略投资者

IT之家10月26日消息 10 月 26 日晚，上交所官网刊登的蚂蚁 IPO 初步询价公告显示，在近万个机构账户询价后，蚂蚁 A 股发行价确定为每股 68.8 元，总市值 2.1 万亿元，较此前市场预测有大幅折让。蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺，全国社保基金追加投资 70 亿元，认购超 1 亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

图 / 全国社保基金副理事长陈文辉

昨天，全国社保基金副理事长陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团：希望多给一些战配额度，为全国人民多赚点养老钱。蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应，“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁，做蚂蚁的长期股东”。

IT之家获悉，2015 年，在马云的邀请下，社保基金以 75 亿元人民币入股蚂蚁，认购近 7 亿股。按蚂蚁 A 股发行价计算，这笔投资目前价值超过 480 亿元，五年时间增长近 7 倍。

图 / 蚂蚁集团董事长井贤栋

公告中首次披露了蚂蚁在科创板 IPO 的战略投资者阵容，覆盖国内外 29 家顶级投资者，包括顶级主权基金，国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等，将为 A 股带来稳定的长线资金。

具体看，除了此前披露的阿里巴巴之外，蚂蚁在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外，交行下属交银国际也是战略投资者。

值得注意的是，蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的 12 个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者，需承诺获得的配售股票中，50% 股份限售期限为 12 个月，50% 股份限售期限为 24 个月。这也意味着，上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。