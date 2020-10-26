一加发布两款中低端 Nord 新机，约 1567 元 / 2763 元

IT之家 10 月 26 日消息 一加今日为其中端的 Nord 系列增加了两款新机，N10 5G 和 N100。

两者在规格和价格方面都低于现有的 379 英镑 / 399 欧元 OnePlus Nord。N10 5G 在英国起售价为 329 英镑（约合人民币 2880 元），在德国为 349 欧元（约合 2763 元），搭载骁龙 690 芯片，而 N100 在相同地区的起售价为 179 英镑（约合 1567 元）和 199 欧元（约合 1575 元），搭载骁龙 460 芯片。

与仅在欧洲和亚洲部分地区发布的初代 Nord 不同，一加表示 N10 5G 和 N100 将在北美市场发售。一加已经确认，N100 将于 11 月 10 日到达英国，而 N10 5G 将在 11 月下旬到达英国。

顾名思义，一加 Nord N10 5G 是一款 5G 手机，并且配备 6GB RAM 和 128GB 机身存储。实际上，它的屏幕（6.49 英寸）要比价格更贵的一加 Nord 屏幕略大，并且均支持 90Hz 刷新率，均采用后置式指纹识别方案，支持双立体声扬声器，内置 4300mAh 电池，支持 Warp Charge 30W 快充，并运行基于 Android 10 的氧 OS。

IT之家了解到，一加 N10 5G 采用后置四摄镜头，包括 64 MP 主摄，一个 119° 的超广角摄像头以及微距和单色摄像头，前者则是一颗 16 MP 镜头。

而一加 N100 相比起来更像是一款低端产品，它具有 6.52 英寸的 HD + 显示屏和双立体声扬声器，内置 5000 mAh 电池，支持 18W 快速充电，并且 RAM 和 ROM 也分别减少到 4GB 和 64GB，不支持 5G 网络，后置镜头包括一个 1300 万像素的主摄和一对 200 万像素的人像和微距镜头，同样是后置指纹识别和 Android 10 系统。