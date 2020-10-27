特斯拉曾向 CEO 马斯克支付 300 万美元：用以购买董事和高管责任保险

据特斯拉周三提交的一份最新监管备案文件显示，该公司曾向其 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）本人支付 300 万美元，用以购买一种价值 90 天的重要商业保险，这种保险可令该公司的董事和高管免于承担某些法律费用。备案文件称，特斯拉已经结束了这一有争议的安排，并以一种更加传统的形式获得了这种保险。

今年 4 月，特斯拉向其股东表示，该公司将在一年时间里停缴 “董事和高管责任保险”，而是会马斯克个人支付一笔钱，用来承担公司高管或董事会成员的法律辩护、和解或判决的费用。当时特斯拉在一份文件中表示，该公司之所以会采取这种方式，是因为保费 “高得不成比例”。但法律专家则表示，这一极不寻常的举动可能会造成利益冲突。

代理权顾问格拉斯 · 刘易斯（Glass Lewis）反对特斯拉董事长罗宾 · 登霍尔姆（Robyn Denholm）连任，并计划放弃第三方 “董事和高管责任保险”作为回应。随后，特斯拉董事会称其将会设法替换掉之前的责任保险政策，而刘易斯对此表示认同。

极不寻常的举动

备案文件显示，截至 2020 年 6 月，马斯克和特斯拉之间有一项协议，内容是由他来为 90 天的 “董事和高管责任保险”提供总计高达 1 亿美元的 “赔偿保险”。一般来说，“赔偿保险”可以为一家公司及其董事会成员和高管提供保护，使其在面临代价高昂的诉讼时不必支付自己的辩护、和解或判决费用。

特斯拉正由于各种问题而面临高风险诉讼，包括其汽车电池的长期性能以及收购太阳能供应商 SolarCity 的决定等。

文件称，作为回报，特斯拉 “同意向公司 CEO 支付总计 300 万美元”，并表示这一费率是以 “基于市场的保费”为基础的，90 天内按比例计算，然后折扣一半。在早些时候，特斯拉还曾披露信息称，该公司将向马斯克支付至少 100 万美元的 “董事和高管责任保险”。

特斯拉表示，这份协议现已终止，该公司 “转而将董事和高管的责任保险单与第三方航空公司捆绑在一起”。到目前为止，特斯拉还没有具体说明其董事会成员的这种保险是由哪些航空运营商覆盖的，也没有说明该公司为未来的 “董事和高管责任保险”政策支付的费率会是多少。

此举意味着，马斯克和本应对其进行监督的特斯拉董事会可能会发生利益冲突。

“在任何一段时间内，用高管的个人担保来取代董事和高管的保单都是极不寻常的。”底特律 Hirzel Law 法律事务所的管理成员凯文 · 赫泽尔（Kevin Hirzel）表示。“如果 CEO 根据赔偿协议担保付款，那么就可能会造成利益冲突，并威胁到董事会的独立性。”他还补充称：“特斯拉董事会从第三方保险公司那里获得了传统的董事和高级管理人员责任保险单，这是正确的做法。”

特拉华大学的企业治理教授查尔斯 · 埃尔森（Charles Elson）也认为，特斯拉重新开始通过第三方来为公司董事和高管提供这种保险是一件好事。他说道：“我认为由 CEO 来对公司和董事进行赔偿是不可取的，因为在这种关系之下，董事与 CEO 的联系过于紧密。董事会有权对 CEO 进行监督，而这样的联系将使董事会成员更难代表所有股东进行良好的监督。”

埃尔森指出，用 300 万美元购买价值 1 亿美元保险并不是个微不足道的金额。他认为，展望未来，特斯拉应该能够证明该公司曾在这段过渡期内寻求其他选择，并证明支付给马斯克的金额是公平的，还会更加详细地解释该公司为什么未能更早地获得第三方保单。