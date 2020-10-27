Facebook 避开苹果 iOS 系统推出云游戏，保障稳定游戏体验成难题

据报道，Facebook 近日推出了它的第一批 “云流媒体”（cloud-streamed）视频游戏，但这些云游戏并未向苹果的 iPhone 或 iPad 的操作系统平台开放。

目前，Facebook 只推出了 5 款这类游戏。这些游戏可以通过 Android 上的 Facebook App 和 Facebook Gaming App 以及 PC 上的 Facebook 网站访问。然而，Facebook 并没有在苹果的 iOS 移动操作系统上提供这些游戏，它声称 “不太清楚在苹果的应用商店上发布这些游戏是否可行”。

在今年早些时候，Facebook 和苹果这两家美国科技巨头在游戏领域发生了冲突。当时，Facebook 想通过其 iOS 版的游戏应用程序向用户提供更多的 “迷你游戏”，但遭到了苹果的阻止，理由是这违反了其应用商店的规定。

针对 Facebook 推出的这些云游戏，苹果方面也进行了澄清，说可以通过苹果智能手机上的 Safari 浏览器来提供云游戏——这是微软的 Xbox xCloud 和亚马逊的 Luna 云游戏正在寻求的路线。但 Facebook 方面称，通过这一途径来提供云游戏有局限性，并明确表示，它对目前的事态发展表示不满。

有业界人士向 Facebook 建议，在推出更多云游戏服务之前，应该把这个问题解决掉，因为 “iOS 平台拥有最高消费水平的手机游戏用户。云游戏提供商不应错过这些用户。”

长期以来，Facebook 都是通过其平台来提供游戏，其中最著名的包括《开心农场》（Farmville）、《糖果传奇》（Candy Crush Saga）和《部落战争》（Clash of Clans）等。但到目前为止，这些游戏都是基于 Flash 或 HMTL5 技术，在用户设备上进行本地运行。

相比之下，新推出的基于云计算的游戏是在 Facebook 的服务器上运行，然后将游戏图形流式传输给玩家，玩家可以对游戏进行远程控制。Facebook 表示，云游戏可以向玩家提供更高档的游戏体验。

但目前，这一云游戏产品线仅限于 Google Play 和苹果 App Store 上已有的五款免费游戏：《狂野飙车 9》《无尽对决：冒险；美国职业高尔夫巡回赛》《纸牌游戏：亚瑟王的传说》《WWE 巨星卡牌》。Facebook 目前将其云游戏局限于这几款免费游戏，目的可能是想要避免来自竞争对手的批评。但该公司也计划，今后会逐渐将其它呼声更高的游戏转变成云游戏产品。

有评论认为，如果用户没有强大、快速的互联网连接，云游戏可能无法提供稳定的游戏体验。

Facebook 认为，通过专注于为手机而不是游戏机或 PC 机设计的游戏，用户在现阶段不需要购买附加的游戏控制器或其他特殊硬件。这样做的一个后果是，一些早期的云游戏玩家甚至没有意识到他们是在使用云游戏服务。

Facebook 的发言人说，公司打算将这项云游戏服务推广到英国和其他国家，但拒绝透露具体日期。

就目前的游戏格局而言，Facebook 在此时进军云游戏领域是有意义的。许多行业观察家认为游戏流媒体是游戏领域的未来发展趋势。但就目前而言，游戏流媒体并不是一种可以在黄金时段使用的技术，因为该技术经常会受到连接性或性能问题的困扰，这些问题往往让玩家感到沮丧。

因此，Facebook 目前只对手机类的流媒体游戏进行关注，这是非常明智的，因为这类手机游戏不太受到性能问题的限制。

最后，带着社交媒体标签的 Facebook 公司，是否可被看做是一个严肃的游戏平台，还要打上一个很大的问号。不过，随着亚马逊、微软和 Google 等大公司都在下注云游戏，Facebook 肯定也想吸引游戏玩家的眼球，这一点是确定无疑的。

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