CIRP：苹果 iPhone 11 仍是 Q3 最大单一机型，iPhone SE 2 依然火热

IT之家10月27日消息 据外媒 9To5Mac 报道，今日，消费者情报研究合作伙伴（Consumer Intelligence Research Partners）发布的最新报告强调了 iPhone SE 2 在苹果产品阵容中的持续火热。

报告指出，2020 年第三季度 iPhone SE 占美国 iPhone 总销量的 22%；iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 占本季度美国 iPhone 销量的 64%；iPhone 11 约占总销量的 30%。

“在第一个完整季度的销售中，售价 399 美元的 iPhone SE 几乎占了 iPhone 总销量的四分之一。”CIRP 合伙人兼联合创始人 Josh Lowitz 表示，“去年秋天的 iPhone 11 系列手机销量依然良好，iPhone 11 仍是最大的单一机型，三分之一的消费者选择了高价的 Pro 和 Pro Max。”

IT之家了解到，苹果将于周四公布 2020 年第四财季收益。需要注意的是，苹果已经警告投资者，由于 iPhone 12 的发布时间比去年的 iPhone 11 晚了几周，因此很难进行年度比较。