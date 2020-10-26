苹果 iPhone 12 Pro 店内部分展示机已被抚摸到掉漆

IT之家10月26日消息 苹果 10 月 14 日正式发布 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

在国内，从10月23日开始，苹果官方Apple Store直营店内已经上新了iPhone 12、iPhone 12 Pro手机。其中iPhone 12包括白色、黑色、蓝色、绿色和红色。iPhone 12 Pro包括石墨色、银色、金色和海蓝色。



而根据微博博主@段锐DR 晒出的图片显示，短短几天过去，苹果Apple Store中的部分iPhone 12 Pro手机已经被顾客抚摸到边框掉漆。

当然这可能是个例，从目前的情况看，所有指出iPhone 12 Pro全网掉漆的图片几乎是同一组，不是用户自用机。有行业人士表示，如果个人使用摸轻易不会掉漆，PVD着色涂层还没有脆弱到这种地步，但刻意刮蹭不排除掉漆。

IT从苹果官网获悉，iPhone 12机身四周边框采用航空级铝金属。而iPhone 12 Pro采用不锈钢边框。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。