蚂蚁集团上市造富：员工激励达 1376.9 亿元，人均超 800 万

10 月 27 日消息，日前，蚂蚁集团宣布 IPO 初步询价完成，经过近 1 万个投资机构账户询价，最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元，总市值 2.1 万亿元，较此前多家投行预测约 2.5 万亿 - 3 万亿元估值，折让幅度约 20%-30%。按照此发行价，蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约 1376.9 亿元人民币，人均超 800 万元。

根据蚂蚁集团招股书内容显示，截至 2020 年 9 月 30 日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计 30.79 亿股，其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为 65%。按照 68.8 元的发行价计算，蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约 1376.9 亿元人民币。

不过，蚂蚁集团方面并未披露员工激励人数。按照目前员工数计算，蚂蚁集团人均可摊到 826.48 万元。招股书显示，截止 2020 年 6 月 30 日，公司共有员工数 16660 人。

另外，按照发行定价，预计绿鞋前 A 股募资规模 1150 亿元，绿鞋后 A 股募资规模 1322 亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约 220 亿元。港股的发行价也于同日公布，为 80 港元，刨除汇率影响后与 A 股基本持平。