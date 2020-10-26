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蚂蚁集团 H 股国际发售申购火爆，3 小时认购 1000 亿美元

2020/10/26 23:43:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月26日消息 央视财经报道，市场最新消息，截至今晚 22：30，蚂蚁集团在 H 股机构发行部分已获得超 1000 亿美元认购，超过国际配售额的 5 倍。这距离蚂蚁在香港发行仅仅过去了 3 个小时，创造了堪比全球投资界 “双 11”的火爆申购场景。

据知情人士透露，新加坡政府投资公司（GIC）下单 27 亿美金，为 H 股目前第一大订单。与此同时，新加坡政府投资公司也是蚂蚁在科创板发行的战略投资者，认购金额高达 19.5 亿人民币（合 3 亿美金）。

上述人士表示，目前新加坡政府投资公司在蚂蚁 A 股和 H 股认购金额约 30 亿美金。新加坡政府投资公司是蚂蚁 C 轮融资时最大的境外投资者。

主权财富基金研究所（Sovereign Wealth Fund Institute）的数据显示，新加坡政府投资公司（GIC）是排名在全球第六的主权基金，目前管理的资产规模约为 4530 亿美金。

IT之家此前报道，今晚 19 点 30 分，蚂蚁正式启动 H 股国际认购。仅仅 1 个小时，H 股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比 “双 11”，刷新市场记录。据悉，其中大部分都是 10 亿美金级别的大订单。

有港媒分析称，VISA 的市值为 4363 亿美元，MasterCard 市值为 3300 亿美元，从蚂蚁 80 港元的发行价来看，这样的订价策略无疑是 “预留水位”，并称蚂蚁上市有望涨 40%，“市值超越 MasterCard 没有悬念”。

今日晚间，蚂蚁集团发布公告称，香港上市发行价格定位每股 80.00 港元。同时，上交所官网显示，蚂蚁集团 IPO 初步询价完成，经过近 1 万个投资机构账户询价，最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元，总市值 2.1 万亿元，较此前多家投行预测约 2.5 万亿 - 3 万亿元估值，折让幅度约 20%-30%。

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关键词：蚂蚁集团支付宝

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