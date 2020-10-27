李在镕面临牢狱风险，近期无法继任三星电子董事长

据报道，由于面临潜在的牢狱之灾，三星电子副会长李在镕（Jay Y.Lee）近期内可能还无法顺利继承父亲李健熙（Lee Kun-hee）的会长一职。

李在镕是三星集团顺理成章的接班人。几十年来，他也一直按照这个方向被培养。三星集团是由李在镕的祖父创立，由他的父亲打造成了一家科技巨头，虽然李健熙已于周日去世，但他唯一的儿子李在镕可能还需要等待一段时间，才能顺利继位。

当前，李在镕正面临着两起法律诉讼，被指控利用贿赂和会计欺诈来谋求顺利继位。虽然李在镕一再否认有不当行为，但如果被判有罪，他将面临重返监狱的可能。

分析人士称，三星可能会推迟任命李在镕继任父亲的职位，出任三星电子会长一职。至少要等到未来几个月的初审结束，以避免新会长刚上任就面临牢狱之灾。

这意味着，三星将在没有董事长的情况下运营几个月时间。对于许多公司而言，缺乏明确的领导人会影响公司业绩。当然，三星电子也拥有其他一些值得尊敬的高管，李在镕也已经拥有副会长的头衔，相信能够根据需要做出更广泛的战略决策。

投资公司 HI Investment & Securities 分析师 Lee Sang-hun 称：“我认为，李在镕有望在明年初晋升为会长。当然，也可能会等到行贿案结案。”

三星拒绝对此发表评论。到目前为止，三星尚未说明谁将接任三星电子会长一职，以及何时接任。

分析人士称，李在镕的两起法律诉讼可能拖延数年时间。对贿赂和腐败指控的重审，将于今年展开，可能会在明年初做出决定。而关于涉嫌会计不当的新案件，将在 1 月份再次开庭审理，可能需要几个月的时间。

为此，新加坡国立大学商学院教授 Chang Sea-jin 认为，李在镕现在就应该接任会长一职。