微软 Phil Spencer：Xbox 需要更多 E 级游戏

IT之家10月27日消息 长期以来，微软的Xbox是成熟分级游戏的游戏机品牌，这也是该游戏机形象的重要组成部分，但Xbox老大Phil Spencer希望用稍高的E级（Everyone）游戏产出来打破这一局面。

在接受Game Reactor采访时，这位Xbox老板透露，他认为Xbox的产品组合存在巨大的缺口，这个缺口吸引着E级市场，而Xbox为了支持《战争机器》和《光环》，一直以来都对E级市场避而远之。

“如果我们看看人们在Xbox上玩什么，Game Pass用户在玩什么，我认为我们的产品组合中缺少的是具有广泛吸引力的休闲内容。”Spencer透露。

“E级内容不是我们的优势。很明显，我们有《我的世界》，我们还有其他一些特许经营权。但当我想到扩大团队所拥有的创意调色板时，我认为这是至关重要的。”

IT之家获悉，微软Spencer已经预告，未来会有更多的Xbox收购，为Xbox Game Pass和Xbox生态系统带来更多新的和有创意的题材，有可能为玩家填补生态系统组合的空白。

虽然Xbox已经拥有《超级幸运狐》和《ReCore》这样的限时独占游戏，但它们都没有像任天堂或索尼的马里奥或麻布仔等儿童友好型游戏受到热捧。

IT小百科：

美国的游戏分级组织“娱乐软件定级du委员会”（ESRB）是独立制机构，它的任务是在娱乐软件业的支持下，为互动娱乐软件产品制定一套标准的定级系统。

ESRB使用的分级标识，是以游戏适合的用户群的英文首字母来命名，具体如下：