12 代酷睿初相见，英特尔向 Linux 添加 Alder Lake-S 处理器的支持代码

IT之家 10 月 27 日消息 据外媒 Phoronix 报道，英特尔已经开始在其 Linux GPU 驱动程序中添加了对其第 12 代 Alder Lake-S CPU 的支持，以及对它的初始 Neo 项目（ Compute-Runtime ）的支持，并为 Linux 上引入最新的 Gen12 Xe 核显 OpenCL 和 oneAPI 零级支持。

根据目前已有爆料信息，Alder Lake 系列处理器基于采用 Golden Cove 大内核和 Gracemont 小内核的混合体系结构。预计将使用英特尔 10nm 的 SuperFin 的工艺和新的 LGA 1700 插槽与 DDR5 内存的支持。

Alder Lake-S 与优化版的 Tiger Lake 以及十一代处理器系列 Rocket Lake 一样，都有望在 iGPU 方面采用英特尔 Gen12-LP 架构核显，按照英特尔目前进度来推测，该系列处理器发布日期约为 2021 年末或 2022 年初，这将成为英特尔首个基于 10nm 的产品系列，届时 AMD 将推出其基于台积电 5nm EUV 工艺的 Zen 4 系列产品。

与目前的 Skylake 微内核相比，Golden Cove 与 Gracemont 将提供更高的 IPC，甚至有爆料称 Golden Cove 将比 Skylake 的 IPC 提升约 25-30%，结合英特尔已经成熟的 10 nm 工艺，相较目前的十代处理器提升有望达到一个可观的程度。

IT之家了解到，英特尔此前透露将于明年初发布 11 代的 Rocket Lake-S 系列处理器，因此 12 代系列预计将不会早于 2021 年底。