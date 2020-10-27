韩媒：三星正考虑取消 Galaxy S21 的充电器和耳机赠送

IT之家10月27日消息 据《朝鲜日报》今日报道，业界人士透露称，三星电子正在考虑将 Galaxy S21 包装中排除随机附赠的耳机和充电器。考虑到市场环境，即使它没有取消充电器赠送，也有很大可能将耳机取消。

一位业内人士说：“Galaxy 除了和 iPhone 在功能和设计上有一定的相似性之外，它们的行为对市场政策风向也有很大的影响。”而三星可能将采用苹果（取消随机赠送充电器、耳机）的环保政策。

▲ 三星 Galaxy Note 20 Ultra，图源三星

韩媒表示，预计三星电子将以苹果的新政策为基准。这是因为三星和苹果公司都配备了 5G 芯片组，从而产生了更高的成本。

IT之家了解到，当前三星 Galaxy S20 和 Galaxy Note 20 系列仍提供基本的有线耳机和充电器，但美国 Galaxy Note 20 已不再提供有线耳机。

报道指出，如果三星电子将 Galaxy S21 包装中的耳机和充电器排除在外，它不但可以降低产品的售价或成本，同时有望提高其无线耳机的销量，例如 “ buds live”。分析师认为，由于苹果已经实施了这项环保政策，三星也不再是第一家取消附赠的厂商，因此消费者的反对情绪将会相比现在极大程度地降低。