2020 科大讯飞全球 1024 开发者节明天开幕，这些看点不容错过

10 月 23 日，由科大讯飞主导的 2020 年科大讯飞全球 1024 开发者节即将在中国合肥正式开幕。



全球 1024 开发者节是首个以 A.I. 开发者为受众群体的人工智能盛会，由科大讯飞公司发起并主办，自 2017 年至今已是第四届。

之所以选择在每年的 10 月 24 日举行开幕式，是因为在计算机世界中 1024 是 2 的十次方，是二进制计数的基本计量单位之一，是 1KB 的字节数，也因此组成了程序中最基础的基因序列。

如果你是一名人工智能爱好者，或者是一名科技极客，那一定不能错过明天到来的第四届科大讯飞全球 1024 开发者节。

回想去年的科大讯飞全球 1024 开发者节，有很多惊艳的 AI 技术让人眼前一亮，包括能够模仿某个特定人说话声音的变身领结、可以智能识别 X 光安检图像的新型 AI 系统、以及给 AI 开发者带来很大便利的 “归云平台”，“飞云平台”，让开发者可以 “用简便的方式进行各种能力的组合”；还有《1024 计划》3.0 落地，吸引 160 万生态伙伴入驻等等。

IT之家了解到，今年开发者节的活动主题为 “AI 焕新 · 更美好”，在这个主题下，明天的开发者大会会给我们带来怎样的惊喜，值得期待。而在大会到来前，IT之家不妨根据已有的信息为大家梳理一下本次大会可能的看点。

首先，由于疫情防护的影响，今年的科大讯飞全球 1024 开发者节将采取“合肥市 · 云上见”的全新形式，高峰论坛召开的形式也变为 “线上 + 线下”相结合。具体来说，本次活动将打造线上 A.I. 生态展厅、线下 2000㎡互动展厅、线上 A.I. 科技节目秀，优选生态合作伙伴共建共享 A.I. 生态等多种内容，全新的活动形式将碰撞出怎样的新创意，值得期待。

其次，就是今年的《1024 计划》了。自 2017 届全球 1024 开发者节开始，《1024 计划》已经推出了三版，今年的科大讯飞全球开发者大会将全面升级《1024 计划》，来到 4.0 版本。

根据IT之家已经掌握的信息，今年的《1024 计划》将从 A.I. 教引 4.0、A.I. 生态 4.0、A.I. 公益 4.0 三个方面让更多的人可以实现更美好的 A.I. 梦想，让更多 A.I. 梦想可以更好更快实现，让更多人从 A.I. 受益让世界更多 A.I.。而届时《1024 计划》4.0 会包含怎样的具体内容，不容错过。

作为人工智能技术的开发者盛会，每年的科大讯飞全球 1024 开发者节最让人关注的自然就是各种新鲜有趣的 AI 技术了，而今年科大讯飞会为大家带来怎样的全新技术和生态产品？让人期待。

例如去年的大会上科大讯飞展示的 “变声领夹”让人眼前一亮，而这项技术在今年有没有可能得到拓展？语音识别是否也可以做到 “千人千面”？还有去年展会上吸引很多人的用声音操控 “俄罗斯方块”的游戏，而今年，我们会不会看到 AI 和游戏更多样和更深入的整合？这些问题将在今年 10 月 23 日主会场，逐步为大家揭晓。

在 AI 技术之上，我们还可以期待今年科大讯飞全球 1024 开发者节，AI 会和各行各业有怎样的融合，构筑怎样的 AI 生态。在 “AI+”里面，我们可以产生无穷的想象力，包括 A.I.+ 医疗、A.I.+ 金融、A.I.+ 司法、A.I.+ 教育、A.I.+ 农业、A.I.+ 旅游、A.I.+ 物流等，IT之家了解到，今年的全球开发者节将包含上百场的分论坛，除了科大讯飞内部的业务线，还会有众多外部生态合作伙伴参与到分论坛的承办之中，他们讲述的正是如何用 AI 为行业赋能，联手打造未来生活场景。这一部分，一定是关注 AI 行业的同学不容错过的。

此外，今年的科大讯飞全球 1024 开发者节上，将会上线 1024 首档 A.I. 科技节目《SHOW A.I.》，这个节目中，会甄选 15 款优选 A.I. 美好奇妙品，用前沿 A.I. 科技成果展现未来、探求人与 A.I. 能力边界，其中一定会充满新奇好玩又实用的 AI 产品和创意。

和《SHOW A.I.》类似，今年的开发者大会还上线了一个新的栏目，叫做开发者嘀咕 TALK，在这个栏目中，我们将有机会了解到很多关于 AI 开发者们的有趣故事，包括开发者们的有关工作经历、开发产品、行业见解以及个人工作生活的心路历程等。既然这是一场开发者的盛会，那么这些和开发者相关的内容，一定也会成为一个重要的看点。

最后，还有一点值得关注的，就是本次开发者大会的 A.I. 公益项目的活动，在这里，我们将看到 AI 科技和人文关怀的结合，届时预计会有 A.I.+ 无障碍领域的最新技术成果，我们会了解 AI 技术将能够为无障碍人士做些什么，如何改善他们的生活，这也是一项非常有意义的看点。

随着 “互联网 + 各行各业”战略的不断深入，大数据以超乎想象的速度积累，加上技术的逐渐成熟和底层算力的持续提升，眼下，人工智能正处在一个应用落地的阶段，智能化的 AI 技术也正在从过去尖端的黑科技逐渐成为陪伴用户生活和社会生产的 “好伙伴”，在我们手上的智能手机、平板电脑里，在个人 PC 中，在汽车中，在工人使用的各种设备上，AI 正在逐渐释放变革社会的力量。

在此背景下，2020 科大讯飞全球 1024 开发者节喊出了 “AI 焕新 · 更美好”的口号，其重点，一定是在后面的 “美好”二字上。目前，距离今年的科大讯飞全球 1024 开发者节还剩一天，很快我们就将揭晓 AI 行业将怎样让我们的生活更加美好，敬请期待。