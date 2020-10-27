中望 CAD Linux 版与景嘉微国产 JM72 系列 GPU 成功适配，提升图形处理效果

IT之家10月27日消息 近日，长沙景嘉微的 JM72 系列国产高性能 GPU 与中望 CAD Linux 预装版 2021 完成适配认证，相互高度兼容。中望 CAD Linux 预装版 2021 使用 JM72 系列 GPU 打开综合图纸显示效果优良，且系统整体运行稳定，性能卓越。

GPU 全称图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。

IT之家获悉，景嘉微是国内 GPU 供应商，JM72 系列芯片是其研发的第二代 GPU 产品，具备完全自主知识产权，采用全新的系统架构，能够高效地完成 2D、3D 图形加速功能，支持 4K 超高清显示，以及 H.264、MPEG-2、MPEG-4 等主流高清硬件解码功能。

JM72 系列芯片目前已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟、统信 UOS 等国内主要的 CPU 和操作系统厂商的适配，并与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系和进行产品测试，可广泛应用于国产云桌面终端、办公电脑和服务器。

中望 CAD Linux 预装版 2021 是中望软件专为 Linux 系统用户研发的二维 CAD 软件，也是目前国内首发的第一款基于 Linux 系统的纯国产 CAD 产品，广泛应用于机械、建筑、电子、市政管线、交通工程等领域的工业设计。

中望 CAD Linux 预装版提供强大的看图审图、绘图编辑及打印功能，可满足制造业和工程设计行业的图形编辑需求；提供熟悉的操作界面和简单清晰的绘图功能，用户无需重复学习或改变使用习惯即可快速上手，熟练操作软件；具备良好的兼容性，全面兼容主流图纸格式，可直接读取和保存常见的图形信息。