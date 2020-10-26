曝 AMD 新一代显卡将于 11 月中旬在国内上市， RX 6900 仅有公版

IT之家10月26日消息 据博板堂今日爆料，AMD 新一代 Big Navi 显卡在中国市场上市时间预计将推到 11 月中旬左右（或指可能赶不上双十一）。

AMD 即将在 28 日（国内时间10月29日凌晨）正式发布新一代 Radeon RX 6000 系列显卡，以正面回击英伟达最新的 RTX 30 系列安培游戏卡

爆料者称，AMD 此次首发型号可能只有RX 6900XT、6800XT、6800 三个型号，其他型号延后发布，而且有进一步消息确认，AMD RX 6900 确实没有非公版显卡，AIB 厂商手中只有 RX 6800。

6800 型号的规格参数方面：核心代号 Navi 21 XTX，具备 80 个计算单元、5120 个流处理器，核心游戏频率可达 2040MHz、加速频率 2330MHz，配备 256-bit 16GB GDDR6 显存，等效频率至少达 16GHz，整卡功耗约为 320W(超频版可达 355W)。

作为参考，AMD去年6月发布 Radeon RX 5700 XT、RX 5700显卡以及 RX 5700 50周年显卡版，以及英伟达新卡售价如下，更低端的型号就不列举了。

型号 国行售价 Radeon RX 5700 2999 Radeon RX 5700 XT 3599 Radeon RX 5700 50th 3999 RTX 3070 3899 RTX 3080 5499 RTX 3090 11999

此外，九月初，知名 YouTuber @coreteks 表示，AMD 一款采用 16GB GDDR6显存的显卡原定价 599 美元，但 AMD 在看完英伟达新品发布会之后毅然决然地决定再下调 50 美元，因此发售价或将定为 549 美元，直接换算约合人民币 3684 元，相比英伟达 RTX 3080 低 150 美元。

性能方面，近期IT之家报道的基准测试和性能爆料较多，处在略超英伟达 RTX 3080，部分项目可战 RTX 3090 的水平，当然这是AMD Big Navi 显卡中最强的型号，可能无法与上述价格型号划等号。