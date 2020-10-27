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Counterpoint：诺基亚手机位列安全更新和质量方面信任排名榜首

2020/10/27 23:25:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月27日消息 Counterpoint Research 今日发布了一份智能手机厂商的软件，安全更新和构建质量方面的排名报告。

结果显示，HMD Global 的诺基亚手机凭借更新及时的操作系统和安全更新以及耐用性超过行业平均水平的手机在排行榜上名列前茅（目前诺基亚所有的 20 台合规机型都是安卓 10），后面是一加、三星、realme、小米、华为、OPPO、联想、LG 和 vivo。

分析师表示，HMD 的手机产品系列在以上企业型号中所占份额最高，部分原因在于它所有的手机每个月都会收到安全补丁，而一加也有近乎完美的分数，90% 受支持的设备每月获得补丁。

此外，对于三星和华为来说，这一比例分别是 22% 和 29%，这意味着它们的大部分手机都在季度补丁计划上。realme 和小米在这方面做的相对更好，他们三分之二的手机采用月度安全补丁更新。

而关于质量方面，分析师表示 HMD 的测试程序比行业平均水平更严格。Tarun Pathak 副主任表示：“质量统计是根据几个标准进行评估的，包括产品坚固性，受力测试，跌落和冲击、疲劳、磨损和划痕、受热测试，湿气和液体测试，以及其他包括定性和定量观察的标准”。

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IT之家暂未整理其他方面，部分信息如图所示：

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关键词：诺基亚手机

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