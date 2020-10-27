苹果 iPhone 12/Pro 暂不能使用 Google Fi 5G 功能

IT之家10月27日消息 外媒 9to5 Google 报道，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在上周五发售时，5G 被宣传为旗舰功能，但 Google Fi 套餐客户目前还不能使用这种更快的网络。

在本月初，谷歌官方详细介绍了 “Fi 5G 覆盖全国，并包含在所有计划中”。更快的速度被宣传为可以在 “几分钟内”下载电影和进行 1080P 高清视频通话，同时更新地图工具，以显示美国哪里有 5G 网络。

“5G 是下一代移动网络技术，可以提供更快、更稳定、更少延迟的连接。”

作为移动虚拟网络运营商，谷歌正在利用 T-Mobile 的网络，并指出 “你可以使用为 Fi 设计的 5G 兼容手机，或者自带兼容 T-Mobile 5G 网络的解锁设备，在 Fi 上获得 5G。”

因此，许多 iPhone 12 的买家期望 Fi 5G 可以使用。相反，“5G 开启”和 “5G 自动”并没有出现在 “设置”>“蜂窝网络”>“蜂窝数据选项”>“语音和数据”中。对于一位 Fi 用户来说，只有 “LTE”和 “4G”被列出。

即使在谷歌 10 月初更新 Fi 网站的 5G 信息之前，最新的 Android 手机已经接入更快的 T-Mobile 网络几个月了。此外，谷歌还在 2019 年初扩大了与 Sprint 的虚拟网络运营商协议，提供 5G 网络。该运营商的兼容手机能够自动连接，实现无缝交接。

IT之家发现，谷歌帮助页面目前列出了六款三星手机 “为 Fi 设计”并支持 5G。它还更广泛地指出，“兼容 T-Mobile 的 5G 网络的手机将可以使用 Fi 的 5G 网络。”

谷歌确认，目前 iPhone 12 缺乏 Fi 5G 支持，但它正在努力解决。