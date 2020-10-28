微软第一财季营收 372 亿美元，净利同比增 30%

北京时间 10 月 28 日凌晨消息，微软今天发布了该公司的 2021 财年第一财季财报。报告显示，微软第一财季营收为 371.54 亿美元，比去年同期的 330.55 亿美元增长 12%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 12%；净利润为 138.93 亿美元，比去年同期的 106.78 亿美元增长 30%，不计入汇率变动的影响为同比增长 28%。

微软第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，其盘后股价一度涨超 1%，但随后转为小幅下跌。

主要业绩：

在截至 9 月 30 日的这一财季，微软的净利润为 138.93 亿美元，同比增长 30%；每股收益为 1.82 美元，同比增长 32%，这一业绩好于去年同期，并超出分析师此前预期。2020 财年第一财季，微软的净利润为 106.78 亿美元，每股收益为 1.38 美元。据雅虎财经网站提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期微软第一财季每股收益将达 1.54 美元。不计入汇率变动的影响，微软第一财季净利润与去年同期相比增长了 28%，每股收益则同比增长了 30%。

微软第一财季营收为 371.54 亿美元，比去年同期的 330.55 亿美元增长 12%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 12%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期微软第一财季营收将达 357.2 亿美元。

微软第一季度总营收成本为 110.02 亿美元，相比之下去年同期为 104.06 亿美元。其中，产品营收成本为 35.97 亿美元，相比之下去年同期为 33.05 亿美元；服务及其他营收成本为 74.05 亿美元，相比之下去年同期为 71.01 亿美元。微软第一季度毛利润为 261.52 亿美元，相比之下去年同期为 226.49 亿美元。

微软第一季度研发支出为 49.26 亿美元，相比之下去年同期为 45.65 亿美元；销售和营销支出为 42.31 亿美元，相比之下去年同期为 43.37 亿美元；总务和行政支出为 11.19 亿美元，相比之下去年同期为 10.61 亿美元。

微软第一财季运营利润为 158.76 亿美元，比去年同期的 126.86 亿美元增长 30%，不计入汇率变动的影响为同比增长 28%。

各部门业绩：

2021 财年第一财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 123.19 亿美元，比去年同期的 110.77 亿美元增长 11%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 11%；运营利润为 57.06 亿美元，相比之下去年同期为 47.82 亿美元。

微软第一财季智能云部门的营收为 129.86 亿美元，比去年同期的 108.45 亿美元增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 19%；运营利润为 54.22 亿美元，相比之下去年同期为 38.89 亿美元。

微软第一财季更多个人计算业务的营收为 118.49 亿美元，与去年同期的 111.33 亿美元相比增长 6%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 6%；运营利润为 47.48 亿美元，相比之下去年同期为 40.15 亿美元。

资本返还：

在第一财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了 95 亿美元现金，与去年同期相比增长 21%。

业绩展望：

微软表示，将在随后召开的财报电话会议中提供业绩展望数据。

高管点评：

微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）表示：“每个企业未来十年的经济表现将取决于其数字化转型的速度。我们正在整个现代技术堆栈中进行创新，以帮助每个行业的客户缩短实现价值的时间、提高灵活性并降低成本。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米 · 胡德 (Amy Hood)表示：“客户对我们云产品的需求推动本财年业绩实现了强劲的开局。我们的商业云收入达 152 亿美元，同比增长 31%。我们将继续抓住面前的重大机遇进行投资，以推动长期增长。”

股价变动：

当日，微软股价在常规交易中上涨 3.17 美元，报收于 213.25 美元，涨幅为 1.51%。在随后截至美国东部时间周三下午 4 点 38 分（北京时间周四凌晨 4 点 38 分）的盘后交易中，微软股价下跌 0.26 美元，至 212.99 美元，跌幅为 0.12%。过去 52 周，微软的最高价为 232.86 美元，最低价为 132.52 美元。