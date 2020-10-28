业内人士称特斯拉应对外销售其自动驾驶芯片，与英伟达形成竞争

据报道，comma.ai 公司 CEO 乔治 · 霍茨（George Hotz）认为，特斯拉应该对外销售其自动驾驶芯片，与另外一家芯片制造商英伟达形成竞争。

霍茨在年少时，就凭借其黑客技术一举成名，但是之后他成为了一名备受尊敬的程序员，并创立了 comma.ai 公司，旨在解决自动驾驶问题，同时在此过程中提供 L2 级驾驶辅助功能。

此前有报道称，comma.ai 的目标是要成为特斯拉在自动驾驶领域的对手，就像安卓之于苹果 iOS 一样。为了开发技术，这家初创企业非常依赖英伟达公司开发的超强计算芯片。

直到不久前，特斯拉也处于类似的境地，不得不使用英伟达的芯片，但是随后这家电动汽车制造商开发了自己的全自动驾驶芯片，也被称为 HW 3.0 自动驾驶计算机。为了开发这个芯片，特斯拉聘请了多位芯片设计师加入其团队，其中包括吉姆 · 凯勒（Jim Keller）。

他们声称，与上一代由英伟达芯片驱动的特斯拉自动驾驶硬件相比，新硬件每秒处理的帧数提升了 21 倍，而功耗却几乎没有任何增加。除此之外，特斯拉还在开发自己的超级计算机 Dojo，从而训练其自动驾驶神经网络。

在接受采访的时候霍茨表示，特斯拉应该对外销售这些计算芯片。他表示，在自动驾驶汽车芯片领域，英伟达几乎完成了垄断：“你现在基本上只有两个选择，英伟达或是谷歌。而谷歌甚至算不上是一个选择，因为他们的 TPU 只能通过谷歌云服务访问。而且谷歌有着可怕的服务条款限制。他们可能已经变更了服务条款，但是他们曾明确表示，未经他们的事先许可，你不可使用 Google Cloud ML 来训练自动驾驶车辆，或做任何与谷歌竞争的工作。”

霍茨表示，他曾经非常喜欢英伟达，但是他认为在财务上获得成功之后，这家芯片公司近年来发生了巨大的变化。在短短大约 4 年的时间里，英伟达的股价从 30 美元一路飙升到了 500 美元以上。

霍茨认为，英伟达正在利用其垄断地位，给其高端芯片制定了过高的价格，从而提升自己的利润率。他表示：“必须要有人站出来，把英伟达拉下马。”

而他相信，特斯拉就是有可能与英伟达形成竞争的企业，他说道：“特斯拉应该对所有车辆销售芯片，甚至是 HW 3.0，这样做他们可以靠芯片赚钱。而且整个世界都会围绕他们的芯片打造生态系统。

虽然霍茨可能短期内还无法购买到特斯拉的芯片，但是该公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）此前确实曾表示，特斯拉计划通过其最新的 Dojo 超级计算机，以网络服务的方式提供机器学习培训。