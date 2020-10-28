10 位特斯拉「韭菜」的烦恼

“解锁个后座椅加热，还要交 2400 块钱，真是没想到。”特斯拉车主小张告诉新浪科技。进入冬天后，后排座椅坐着觉得很凉，但如果要温暖，那就要掏钱才能 OTA 激活后排座椅加热功能。

特斯拉车主越来越觉得慌张，一方面要承担降价带来的刺激，另外一方面，想要体验智能驾驶和其他基本功能，那就要掏出更多的钱。

“我现在买这车值吗？”多位蠢蠢欲动想要购车的准车主，在接受采访的时候都表达这样的疑惑。2020 年 10 月 1 日，特斯拉宣布国产 Model 3 标准续航版和长续航版降价，“等等党”兴奋之际，也迟迟没有出手。

而资深车评人，老司机首席内容官韩路结合自己的 Model 3 四驱高性能版对特斯拉的产品发表了一段时长达 24 分钟的评论，他认为，“买 Model 3 的消费者应该控制自己的期望值”。

特斯拉车主各有各的烦恼

也就是在特斯拉宣布降价的当天，远在南宁的 Model 3 车主李先生遇到了一件烦心事，他在使用第三方充电桩给自己的 Model 3 充电的时候，保险丝熔断，只能送去维修，为此耽误了国庆假期外出的行程。

“大问题没怎么遇到，但是小问题不断。”李先生告诉新浪科技，比如电池衰减，他的 Model 3 在 2020 年 5 月提车后至今开了 8000 公里，但是电池已经衰减了 20 多公里，按照 Model 3 标准续航版的续航里程来看，已经衰减了 4% 左右。

李先生所在的城市，最近才开通了第二个超级充电站，此前只能一直借助于第三方充电服务，“我也没听说过，用第三方充电就造成保险丝熔断和电池衰减加快。”

李先生的朋友吴先生是一位车迷，虽然现在开着燃油车，但在深圳工作的他一直都想购买一辆特斯拉。李先生的车维修后，他趁着国庆假期做客试驾了这辆 Model 3。“加速真的快，推背感很强。”从高速公路下来后，吴先生分享了自己的试驾感受。

但他在两个小时的试驾过程中也发现了不少小问题，比如加速虽然快了，但速度越快风噪越大；刹车太急，没有燃油车的平滑；动能回收计划虽然有助于延长实际续航，但给驾驶员从停车到启动间的顿挫感比较强。

“我打 70 分，很大可能我还是会选择燃油车，宝马 3。”吴先生告诉新浪科技，作为新造车企业，特斯拉外形设计的确很好看，简约设计看起来很干净利落，但车辆做工还是有待提高，特别是行驶过程的风噪，确实难以长期忍受。

同样是在试驾之后，朱达就放弃了购买特斯拉，转而购买某国产品牌。他告诉新浪科技，在拿到新能源车牌后，决定购买哪辆车之前，他首先花费两天时间跑到某品牌的充电站，找几位车主都谈过。“然后我租了一辆某品牌的车直奔张家口，实际驾驶感受下。”

从张家口回来后，他直奔特斯拉在华贸的体验店，申请试驾。“我让试驾员开着上了一趟京藏高速，然后加速跑。”朱达告诉新浪科技，在京藏高速上，他发现了两个问题，一是风噪太大，第二就是悬架太硬，过收费站的减速带，震得腰都不舒服。

试驾 Model 3 之后的第二天，朱达就在某品牌下了定金。“开了一段时间后，感觉还不错，当然也有自己的问题，比如过拥挤的道路，监控在中控的视频和地图切换太慢。但就用料和做工来说，特斯拉实在太差。”朱达对新浪科技强调。一位特斯拉前员工就告诉新浪科技，他开一辆 Model 3 外出时，遭遇底盘护板脱离的事情。

10 月 23 日，特斯拉在中国市场因前 / 后悬架隐患宣布召回近 5 万辆进口 Model S、Model X 后，特斯拉随即被外媒爆出，其将车辆部件损坏的原因归咎为车主使用不当。

在得知此消息后，朱达特意对新浪科技强调，“当时在京藏高速的减速带上，我就感觉到了悬架不舒服，幸亏没买，省得最后被说我开车姿势不对导致悬架出问题。”朱达说。

前述提到的小张，作为更看重颜值的女性车主，非常喜欢特斯拉年轻具有科技感的外形设计，为此她放弃了原本喜欢的甲壳虫，转而成为特斯拉车主，买了一辆国产标准续航版的 Model 3。本以为在保养等方面比较省心，但没想到也遭遇不少尴尬事情。

天气冷了，刚好特斯拉提供了后排座椅的加热，但没想到需要收费 2400 元。“解锁个后座椅加热，还要交 2400 块钱，真是没想到。”小张有点郁闷，“这就好比，买回了一个马桶，想要用上冲水，还需要额外交钱，让人心里很不舒服。”小张认为，要么就在买车前把这些功能告知消费者，消费者选择，买什么就交什么的钱。

相比较以上的车主和准车主，蒋先生在特斯拉售后的遭遇堪称离奇。蒋先生告诉新浪科技，自己是特斯拉 Model 3 在中国的首批车主之一，购买的是特斯拉 Model 3 进口长续航后驱版轿车，于 2019 年 3 月交付。2019 年 7 月，在行驶过程中遭后车追尾掉漆，将车送到特斯拉深圳南山服务中心维修。根据蒋先生提供的保险公司出现记录显示，该车在补漆之后赔付金额为 2800 元。

2020 年初，蒋先生离开了深圳并计划长期在外生活，所以将这辆 Model 3 出售，最终一位相识的朋友表达希望购买这辆车。他将蒋先生的车架号提供给特斯拉官方二手车认证工作人员，希望对车辆进行估价，没想到工作人员给予的回复是 “19 年 7 月车头有过比较严重事故，维修费用应该 10 万以上，不符合我司认证二手车收车标准。”

知道这个结果以后，不仅仅是蒋先生，他的朋友也感到非常震惊。他翻看了保险出现记录，其中有两次维修记录，第一次是在 2019 年 7 月，赔付的金额为 2800 元，维修原因是车尾遭到追尾需要补漆；第二次是 2019 年 11 月，车身右侧剐蹭，赔付金额为 4200 元。“按道理，怎么也够不到维修费 10 万以上的赔付，并且我的车头没出过事故。”蒋先生告诉新浪科技。

蒋先生找到 2019 年 7 月负责维修的深圳南山服务中心进行交涉，服务中心负责人告诉蒋先生 “原本该服务中心是针对玛莎拉蒂进行维修保养的 4S 店，因为刚接手特斯拉，早期的维修需求比较大，该服务中心需要大批量购买特斯拉的零部件，就利用了包括蒋先生在内的车主的车架号进行采购。所以特斯拉才认定蒋先生的车出现过重大事故。”

“这些都是我们的常规操作。”蒋先生提供的录音文件显示，在其致电表示质疑的时候，服务中心的工作人员如此回答。深圳南山服务中心的负责人和特斯拉官方二手车认证的工作人员均表示，这是一个误会，会向售后服务部门提交邮件帮助蒋先生修改维修记录。不过，原本的买家以 “信任降低”为由放弃购买车辆。

直到现在，蒋先生的问题也没有得到解决。“怎么也不明白，我的车怎么就成了重大事故车了。”蒋先生说。

特斯拉的预期与现实的差距

虽然 Model 3 的价格足够具有吸引力，但正如韩路说的那样，“买 Model 3 的消费者应该控制自己的期望值”。

资深特斯拉车主、超级充电站创始人常岩在接受新浪科技采访时表示，用户对特斯拉的预期可以分为四个层次，依次是对于质量的预期，性能的预期，使用充电的预期，和智能化的预期。

早期特斯拉的车主，不管是 P 系列、S、X 系列甚至是进口版的 Model 3，所支出的都超过 40 万甚至上百万，把特斯拉作为第二辆车使用，而第一辆车一般都是豪华车型。他们对于车辆的质量和行驶质感都有一定的预期，所以 Model 3 是远远没有达到他们的预期的。

在性能的预期上，特斯拉纯电驱动带来的低重心操控非常直接，加速非常强劲，比如百公里加速低于 5 秒，这方面是远高于预期的。

在充电上，特斯拉也在不断提升。车辆的续航虽然不是顶尖的，但是是可以让人满意的；而在 Model 3 实现交付之后，特斯拉在中国快速建设充电网络，主要城市都已经实现了充电网络的覆盖。

最令人失望的其实是对于智能化的预期。“现在特斯拉在智能化上的表现，远不及它自己的宣传，用户对它的认知以及价位应达到的水平。”常岩表示。一方面，目前特斯拉传扬的很多功能还只是个噱头，在落地使用上表现特别差劲，比如自动泊车和智能召唤等等，没有太大的用处。

另外一方面，诸如车机、大屏和车载系统这些关系着高频的交互的模块能直接被车主感知到，但没有做好，所以这些问题一出现就会被放大；而地图、音乐、语音控制等等也仅仅是半成品，勉强能用，在绝大多数场景的体验很差。“更不用说售价在 6 万左右的 FSD（完全自动驾驶），在美国也是刚刚开始测试，而重写后的测试推到国内更是遥遥无期。”

有一位北京的准车主高先生，他非常喜欢特斯拉，想入手一辆 Model 3。在 10 月 1 日再次降价之后，他几乎要下单了，但是听说改款可能会有热泵，决定还是再等等。

“你为啥非要买 Model 3？”他被很多人问过这样的问题。他的回答也很简单：“因为认可度很高，大街上小孩子都认识特斯拉。特斯拉和国产车相比，虽然后者在同价格上配置更好，但还是喜欢特斯拉，感觉不一样。”该准车主告诉新浪科技。

当下，不少潜在用户与高先生的想法一致，就是特斯拉有非常高的品牌认知度，对车主也是一个加分。但不少老车主，已经对特斯拉表现出怀疑，甚至是抵抗。

横向比较来看，在刚开始的时候，很多人选择特斯拉是因为大家在潜意识中认为特斯拉优于国产品牌。但是大家花了很多钱选择了特斯拉之后，却发现在很多本地化的软件体验上开始被国产品牌追平甚至超越，也是特斯拉用户如今心里不太平衡的主要原因之一。

常岩认为，不考虑 S 和 X 等进口车型，特斯拉的 Model3 依然是同级最值得选购的车型之一，但是所谓的性价比会随着国内新品牌在本土化服务和品牌认知的提升而变得越来越弱。

另外，在新基建的推动下，随着中国充电网络基础设施的完善，特斯拉在充电和续航上的优势会被拉平。“2020 年底或者 2021 年初，很多国产品牌会推出更多新的本地化功能，特斯拉在这方面就差一点，我觉得这是一个非常大的分水岭。”

早买早享受的特斯拉车主有各自的烦恼，而销量节节攀升的特斯拉当然也有。