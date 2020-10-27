特斯拉启动英国能源计划，或包含大型 “虚拟发电厂”项目

10 月 27 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉已经启动了英国的能源计划，其中可能包括推出大型 “虚拟发电厂”项目。

一封关于特斯拉能源计划的邮件显示，特斯拉与英国的 Octopus Energy 合作，为客户推出能源管理计划。

外媒称，该能源计划适用于特斯拉的 Powerwall、太阳能电池板和太阳能屋顶产品。特斯拉的 Powerwall 让房主们能够储存太阳能电池板产生的电力，或者在非高峰时段储存电力，以供家庭使用或为电动汽车充电。

在过去一年里，特斯拉一直在投入更多资源，通过更多的软件更新来充实 Powerwall 的功能。今年 4 月，该公司发布了一项新的 Powerwall 功能，允许特斯拉车主在停电期间使用家用电池组为汽车进行高效充电。

外媒称，特斯拉的能源计划似乎在英国有两个层面。首先，它向客户提供特斯拉的产品，尤其是其 Powerwall 家用电池。其次，它将帮助特斯拉通过 Powerwall 建立 “大型”英国虚拟电厂。

上周，特斯拉发布了 2020 年第三季度财报。财报显示，该季度，该公司的太阳能和存储业务都有明显改善。

该公司表示，第三季度，其太阳能总部署增加了一倍多，达到 57 兆瓦时，太阳能屋顶的部署几乎是上个季度的三倍。

虽然特斯拉以电动汽车闻名，但该公司的目标其实是 “加速世界向可持续能源转变”。该公司安装太阳能屋顶的速度越快，它实现这一目标的速度就越快。