微软高管解读 2021 一财季财报：不会孤立看服务器和云服务此消彼长

微软今天发布了该公司的 2021 财年第一财季财报。报告显示，微软第一财季营收为 371.54 亿美元，比去年同期的 330.55 亿美元增长 12%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 12%；净利润为 138.93 亿美元，比去年同期的 106.78 亿美元增长 30%，不计入汇率变动的影响为同比增长 28%。

财报发布后，微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）、CFO 艾米 · 胡德（Amy Hood）和首席会计官弗兰克 · 布罗德（Frank Brod）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

摩根士丹利分析师 Keith Weiss：可否请管理层介绍一下微软智能云业务的情况，增长趋势。公司在企业上云业务方面进展很快，很多公司的首席信息官都有巨大热情将业务转移至公共云上来，各方面的成长数据也表现很好，请问微软本地端服务器（on-premise server）业务未来发展的前景如何？持续的公共云业务增长是否影响该业务的发展？还是会有不同路径的发展？

萨提亚 · 纳德拉：首先，分布式计算还将以分布式的形式存在，所以云服务和 Azure Edge（云智能连接到边缘设备服务）还将分布式计算服务和应用的重要组成部分。驱动智能云业务增长的因素主要是这方面基础设施的增加，服务灵活度的增加，混合云部署的拓展，以及像 Azure Arc 文档这一类服务另类需求的服务。数据服务方面，过去这个季度该业务最大的创新就是在包括 Edge 在内的任何云上实现了 Azure 数据的部署，让用户更愿意使用微软的云服务。开发者方面，无论是直接迁移（lift-and-shift）还是新应用，他们会选择使用 Azure 服务，Power Platform 平台服务和微软 365 等一系列的微软服务，因为这些服务之间存在着逻辑关系，有助于其工作的整合和拓展，提高效率。这些趋势都将不断提高微软云基础设施，数据和平台服务的使用，所以我们不会孤立地去看某一个季度服务器和云服务业务的此消彼长，我关注的是能够满足用户不断增长的，全方面的，分布式应用需求的微软全方位服务。

艾米 · 胡德：在我们看来，Azure 按月付费（annuity）是对公司业务 Edge 混合云业务增长有持续贡献的业务，这方面增长一直以来都非常不错，体现在复购率，付费用户数的增长，以及混合云相关相关属性服务的销售方面。基于我们之前提到的那些原因，目前看业务增长趋势没有大的变化，所以我们的订购数量，恢复点目标（RPO），12 个月内和超过 12 个月的按月付费情况，都有非常健康的增长。剩下需要考虑的，是占公司业务很小一部分的业务，也就是我们的非按月付费业务，或者我们称之为交易业务的一次性付费购买，这部分业务所产生的营收是计入当季财务报表的，也是业务该业务的特性，所以波动会比较大，尤其是在目前这种宏观经济的情况下，期待该业务未来几个季度能够恢复增长。