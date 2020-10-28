推特、脸书、谷歌 CEO 将于周三出席参议院听证会

Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）和 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）将在周三为科技公司的一项重要法律保护进行辩护。他们届时都将在国会委员会的听证会上就社交媒体在调节网络言论中的作用作证。

多西将以虚拟方式出席参议院商务委员会的听证会，他将美国《通信规范法》第 230 条称为 “互联网上关于言论自由和安全的最重要法律”，并认为废除该法律不仅不会减轻内容监管力度，反而会加大监管力度。

多西事先准备的证词显示：“我们还应该注意，破坏第 230 条将导致网上的部分言论被删除，并严重限制我们在网上处理有害内容和保护人们的整体能力。”

扎克伯格也会提出类似的论点。“平台可能会因此审查更多内容以避免法律风险，并且不太可能投资于能让人们以新方式表达自己的技术。”他在书面证词中说。

不过，这位 Facebook CEO 似乎愿意调整法律。他计划说：“我相信国会应该更新法律，以确保其按预期运作。”

两位高管将与谷歌母公司 Alphabet 的 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）一起出席周三上午 10 点在华盛顿举行的参议院听证会。

第 230 条授予互联网平台豁免权，使之不必为用户发布的内容承担责任。多西则表示，废除这一法律将伤害不能像大型科技公司一样大规模地审核内容的创业公司。他在准备好的证词中说：“侵蚀 230 条的基础，可能会令我们在互联网上的交流方式崩溃，只留下少数几个资金雄厚的科技巨头。”

他还将呼吁 Twitter 之类的科技公司让用户可以选择不同的算法，从而决定他们具体能在信息流中看到哪些内容。