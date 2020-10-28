全键盘设计，XDA 打造运行 LineageOS 和 Ubuntu Touch OS 的手机

IT之家 10 月 28 日消息 从智能手机的黑暗时代开始，XDA 就已经存在，是大量 mods 的沃土。现在，XDA 团队已经决定打造一款自己的手机。

XDA 团队将与 F(x)tec 合作制造硬件，选择了 LineageOS 作为系统，不仅如此，新机还将能够同时运行 Ubuntu Touch OS。

新机通过 USB-C 支持 HDMI 输出，所以可以连接大型显示器和外设，将手机变成一个 Linux 桌面。Ubuntu 在手机本身的屏幕上也可以完美地工作，采用基于手势的用户界面，并可以在 AnBox 内运行 Android 应用。

这款手机被称为 Pro1-X，基于 F(x)tec Pro1，但配备了 8GB 的内存和 256GB 的存储空间，除此之外，该设备基本上没有变化。

这款手机有一个滑出式 QWERTY 键盘，隐藏在 5.99 英寸 OLED 屏幕（1080p+，18:9）后面。手机关闭时厚度为 14 毫米，重量为 243 克。打开时，显示屏呈一定角度。

需要注意的是，该机采用的是骁龙 835 芯片组，里面有一块 3200 毫安时的电池，支持 QC 3.0 和 USB 供电。

摄像头方面，该机后置 1200 万像素主模组（IMX363），前置 800 万像素自拍摄像头。有一个快门键，还有一个 3.5 毫米的耳机接口，妥妥的老派设备。

Pro1-X 开箱即搭载 LineageOS 16（基于安卓 9.0 Pie），但马上就可以更新到 v17.1（基于安卓 10），SailfishOS 甚至 Windows 的支持也在进行中。

IT之家了解到，XDA 通过 IndieGoGo 众筹 F(x)tec Pro1-X，目前还剩下几个早鸟名额，只要 600 美元就能买到手机。在写这篇文章的时候，该活动的资金已经筹集到一半了。