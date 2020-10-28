华为向厄瓜多尔偏远地区学生捐赠 150 台平板电脑

IT之家 10 月 28 日消息 据中国驻厄瓜多尔大使馆官网消息，10 月 27 日，驻厄瓜多尔大使陈国友与厄国民代表大会主席利塔尔多共同出席华为公司通过厄国会向偏远地区困难学生捐赠 150 台平板电脑仪式并致辞。

陈大使表示，在百年不遇的新冠肺炎疫情面前，中厄积极投身抗疫合作，守望相助、共克时艰，在建交 40 周年之际谱写了两国全面战略伙伴新篇章。教育是立国之本、兴国之基。作为中国高科技企业代表以及厄通信市场第一大设备供应商，华为此次通过厄国会向偏远地区困难学生捐赠 150 台平板电脑，用于支持其在疫情期间接受在线教育，有助于厄缩小 “数字鸿沟”和 “教育赤字”，体现了华为作为负责任企业的社会担当。中方愿与厄方共同努力，继续拓展两国教育、人文、立法等领域交流合作，推动双边关系在后疫情时期实现更大发展。

华为有关代表介绍该公司在厄经营情况，重申华为愿积极履行社会责任，继续为厄克服疫情影响和实施公平教育作出贡献。

IT之家了解到，利塔尔多感谢华为慷慨解囊，表示有关捐赠将真正惠及厄农村地区困难学生，保障其在疫情背景下正常接受教育的权利，改善生活条件。厄国会愿与中国使馆和企业一道，继续深化互利合作，致力社会公益事业，推动中厄双边关系朝着更好方向发展。