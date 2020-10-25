供应链人士：华为 Mate 40 Pro 国行或定价 6499 元起，依然远比海外版便宜

IT之家 10 月 25 日消息 华为于本月 22 日召开全球线上新品发布会，正式推出了新一代旗舰手机 Mate 40 系列。华为已经宣布将在下周五（10 月 30 日）于上海发布 Mate 40 国行版，其中售价是人们最为关注的信息。

现据硅谷分析狮报道，据供应链最新消息称，相比起全球发布会上宣布的情况来说，Mate 40 系列国行版本上将会提供更丰富的配置组合，从而吸引更多的用户去购买。消息中提到，Mate 40 系列国行将会提供多个版本，比如 Mate 40 会有 8+128 GB、8+256 GB 和 8+512 GB 内存版本，而 Mate 40 Pro 则是 8+256 和 8+512 GB 内存版本；Mate 40 Pro + 是 12+256 GB 内存版本；Mate 40 RS 保时捷设计版有 12+256 和 12+512 GB 内存版本。

至于国行售价方面，供应链消息人士表示，Mate 40 Pro 会超过 6000 元，最后的价格在 6299 或者 6499 元，而 Mate40 Pro + 的价格预计在 8000 元左右，保时捷版本起步价是 12999 元，当然了这还不排除华为进一步提高价格的可能，毕竟麒麟 9000 数量稀缺。

新机海外售价之前已经公布，Mate40 售价 899 欧元（8GB+256GB），约合人民币 7109 元；Mate40 Pro 售价 1199 欧元（8GB+128GB），约合人民币 9481 元；Mate40 Pro + 售价 1399 欧元（8GB+256GB），约合人民币 11062 元，对比后可发现，华为依然会延续国行价格远比海外版便宜的定价策略。

报道还称，一些渠道商甚至已经提前表示，虽然 Mate 40 系列国行的具体价格要等国内发布了才定，但加价是肯定的，最高能加 1000 块，或者更多。

IT之家了解到，目前华为 Mate 40 系列已经在国内开始预售，京东官方公布了华为 Mate 40 系列预售战报，新机全系产品 28 秒即告售罄。