第一之名拿到手软：一文看尽华为 Mate 40 系列手机所有亮点

10月22日，华为举行了Mate 40系列全球线上发布会，这款华为下半年的高端旗舰手机正式揭开面纱。可以说，昨天的发布会看点还是有很多的，全新的华为Mate 40系列手机也展现出了很多亮点。IT之家现将该系列手机的核心看点汇总如下，方便大家一文了解这款顶级旗舰的方方面面。

一、外观：星环设计+配色亮眼

今年华为Mate 40系列手机在外观上延续了往年极具辨识度的中轴对称设计，采用了颇具未来感的“星环设计”，同时它还拥有一块88度的超曲环幕屏，整个机身相当紧凑，也更具设计感。对于环幕屏，华为Mate 40今年通过更好的防误触算法，解决了之前的误触问题。

机身右侧，华为Mate 40系列保留了传统物理按键，但在右侧也保留了虚拟音量控制的操作方式，用户可以随心选择。

色彩是每年华为Mate系列在外观上的一大看点，今年的华为Mate 40和Mate 40 Pro带来了一款独特的秘银色，从不同的角度可以看出机身背面幻化出的梦幻色彩。此外你还可以选择亮黑色、釉白色，以及绿色和黄色的两款素皮背壳的款式。在Mate 40 Pro+上，华为则推出了陶瓷白和陶瓷黑两款纳米微晶陶瓷机身的版本。

也就是说华为Mate 40和Mate 40 Pro有两种材质五种配色，而Mate 40 Pro+只有一种材质两种颜色。

二、麒麟9000，迄今为止最复杂、最强大的SoC 5G芯片

华为Mate 40系列采用麒麟9000 5G SoC旗舰芯片，在发布会上，余承东说这是世界首个采用5nm制程工艺的5G SoC，具体来说，是台积电的5nm EUV TSMC工艺，并集成了5G Balong 5000调制解调器。

麒麟9000 5G SoC旗舰芯片集成了153亿个晶体管，比苹果A14多30%。具体到架构上，麒麟9000拥有一枚8核SoC，分别为1x Cortex-A77 @ 3.13 GHz + 3x Cortex-A77 @ 2.54 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.05 GHz。

同时，麒麟9000还采用全球首枚24核心的Mali-G78 GPU，同时还有2个“大核”+1个“小核”的全新NPU，并集成了华为最先进的ISP技术。

此外，麒麟9000还支持LPDDR5和LPDDR4X内存控制器和UFS存储。

除了麒麟9000，华为还介绍了全新的麒麟9000E处理器，该SoC拥有22核GPU和1+1核NPU，其他的基本配置和麒麟9000相同。

华为称，麒麟9000是迄今为止最复杂、最强大的SoC 5G芯片。麒麟9000 CPU比骁龙865+快10%，GPU比骁龙865+的Adreno 650快52%，其NPU比骁龙865+的快240%，麒麟9000下载速度比骁龙865+的X55调制解调器快2倍，上载速度比骁龙865+的快5倍。

三、影像拍摄：DxOMark 评分第一

影像是华为Mate系列的传统强项。今年的Mate 40系列也拥有强悍的相机配置。其中，华为 Mate 40 搭载了 5000 万像素主摄（1/1.28英寸RYYB传感器，光圈f/1.9），1600 万像素超广角（光圈f/2.2）、800 万像素 3X 长焦镜头（光圈f/2.4），与超广角相比的话，可实现 5 倍的光学变焦。

而华为 Mate 40 Pro 搭载了 5000 万像素主摄（1/1.28英寸RYYB传感器，光圈f/1.9），2000 万像素超广角电影镜头（光圈f/1.8）、1200 万像素 5X 潜望镜头（光圈f/3.4），与超广角相比的话，可实现 7 倍的光学变焦。

华为 Mate 40 Pro + 搭载了 5000 万像素主摄（1/1.28英寸RYYB传感器，光圈f/1.9），2000 万像素超广角镜头（光圈f/2.4），ToF 镜头、800 万像素 10X 潜望镜（光圈f/4.4）和 1200 万像素长焦摄像头（f/2.4），与超广角相比的话，可实现 17 倍的光学变焦。

在超广角镜头上，华为 Mate 40系列这次带来了引人关注的自由曲面镜片，升级了抗畸变算法，可以大幅降低超广角画面的畸变问题。而在变焦镜头方面，华为 Mate 40系列采用的则是多反射潜望式长焦摄像头。

此外，华为 Mate 40系列在XD Fusion图像引擎的加持下可以拍摄实时HDR视频，同时在超强四核ISP辅助下，可以获得层次鲜明的细节；而在全新超级防抖技术的加持下，华为 Mate 40系列可以拍出画面十分稳定的运动视频；在NUP芯片的辅助下，Mate 40系列支持AI跟拍功能，可以锁定人像主体并跟随拍摄。

前置摄像头方面，华为 Mate 40采用了1300万像素的大广角“智拍摄像头”，而Mate 40和Mate 40 Pro+均为前置双摄。

另外，目前华为 Mate 40 Pro 的 DxOMark 评分已公布——136 分，排名第一。

四、其他参数

在屏幕方面，华为Mate 40系列采用超曲环幕屏，Mate 40为6.5英寸OLED 68 度曲面屏幕（分辨率2376×1080），而Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+则为6.76英寸OLED 88度曲面屏幕（分辨率2772×1344）。

在其他参数上，华为Mate 40系列的屏幕都采用了90Hz刷新率，240Hz触控采样率，支持DCI-P3色域，支持屏内指纹识别技术。

扬声器方面，华为Mate 40系列均采用立体双扬声器，低音增强了150%，可以实现澎湃低音。

同时，华为Mate 40支持IP53级防尘防水，而Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+都支持IP68级防尘防水。

华为Mate40系列充电速度再升级，有线66W，无线50W随心选，充分利用碎片时间帮你快速充电。电池方面，华为Mate 40拥有4200mAh的电池，而Mate 40 Pro集成4400mAh电池。

5G方面，华为Mate40系列业界首创四网协同技术，可将Wi-Fi 2.4GHz、Wi-Fi 5Ghz、主卡5G、副卡4G进行高效融合，在多变的网络条件下带来聚合高网速、稳定低时延，实现网络优选或并发下载。

五、EMUI 11：36个月不卡顿

华为Mate 40系列搭载EMUI 11操作系统，主打智慧交互，可以达到36个月不卡顿。在Mate 40系列上，华为首先介绍的就是灵动息屏显示功能，在这个功能下，只有当你注视屏幕时，息屏显示才会被点亮，大大提升了功耗控制。同时息屏显示的内容还可以支持丰富的自定义。

在Mate 40系列上，华为还升级了手势控制功能，包括上下隔空滑动可以滚动屏幕，左右滑动切换页面、照片、书页等，隔空按下可以接听电话、暂停/开启视频和音乐等。

华为Mate 40系列还支持全新的邮件对话模式，多屏协同，多端视频通话等功能，并带来更全面的隐私安全保护，从用户需求场景出发，提供更高安全等级守护，为你的个人信息上一把安心锁。

除了上述内容，在EMUI 11环节，华为还面向海外用户正式推出多个全新应用，包括支持多种搜索方式的通用搜索引擎 Petal Search、可以通过 Mate 40 系列隔空操作的地图应用 Petal Maps 等。

Petal Search 为海外 170 多个国家和地区用户提供应用、新闻、视频、图片、购物、旅行、机票、酒店、音乐、本地服务以及各类生活资讯等 20 余类领域的搜索服务，并支持 50 多种语言。

用户可通过 Petal Search 应用、手机主屏搜索框、华为浏览器、华为智慧助手 · 今天（负一屏）等多个入口进行搜索，获取所需要的信息和服务。

至于在海外 140 多个国家和地区上线的 Petal Maps 应用，可以为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务，还首创全新的地图交互方式，将 Mate 40 系列隔空操作功能运用到导航中，用户驾车时手掌向屏幕方向按压，导航路线视图和地图全览界面就能自由切换。通过 Petal Maps 的实时公交信息提示，用户可以查看部分城市的公交出发和到达实况，从而规划时间和出行计划。

六、华为Mate 40 RS 保时捷设计典藏版

和往年一样，华为在本次发布会上还发布了华为 Mate 40 RS 保时捷设计典藏版，同样搭载麒麟9000处理器，配备了一颗红外测温传感器，可检测零下 20-100℃的温度，12GB+512GB 售价 2295 欧元。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计以雕塑感曲面突破二维视觉局限，超跑动感飞线设计贯穿机身中轴对称，机身为纳米微晶陶瓷材质，800 万像素 10X 潜望镜、5000 万像素超感光镜头、ToF 镜头、测温镜头、1200 万像素 3X 光变镜头以及 2000 万像素超广角镜头。

这次华为Mate40系列保时捷设计包含HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计及HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计典藏版共两款机型，典藏版机型额外新增红外测温功能。同时，典藏版机型附赠真皮智能视窗保护套及华为超级快充车载充电器（Max 66W）。

七、价格

华为Mate40系列的售价为：

华为Mate 40 手机 8GB+128GB售价899欧元（约合人民币7102元）。

华为Mate 40 Pro 手机8GB+256GB售价1199欧元（约合人民币9473元）。

华为Mate 40 Pro+ 手机12GB+256GB售价1399欧元（约合人民币11053元）。

最后，Mate40系列中国发布会将在10月30日于上海举行，主题是“跃见非凡”，欢迎大家紧密关注IT之家的相关动态报道。

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