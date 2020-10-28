迎战 “双 11”：快递企业已新增 49 万临时用工人员、10 万辆汽车

IT之家 10 月 28 日消息 据国家邮政局消息，今日，国家邮政局举行快递业务旺季服务保障专题新闻发布会。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍称，今年的旺季范围自 11 月初至 2021 年春节（2 月 12 日）前夕，共计 103 天。其中，“双 11”期间（11 月 11 日至 16 日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达 4.9 亿件，约是日常业务量的 2 倍。

据悉，今年是自 2010 年以来，邮政快递业第 11 次系统组织迎战快递业务旺季。

IT之家了解到，快递企业总部已经加强人员、运力、场地、处理设备、信息系统能力储备，改进国际快件清关运输等薄弱环节。目前企业已经新增了 49 万临时用工人员、10 万辆汽车和 539 万平方米处理场地，加大运能储备，新增高铁运快件线路。

边作栋指出，做好快递包装绿色治理邮政快递业的一项重要任务。国家邮政局将指导企业深入贯彻落实《邮件快件绿色包装规范》，全面推进快递包装规范化，落实绿色化和减量化要求；引导和推动企业加强与电商经营者等上游用户的沟通衔接，减少二次包装；加大快递包装废弃物回收装置设置力度，积极通过回收装置开展质量完好快递包装的回收再利用工作。