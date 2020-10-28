直降 600 元，石头扫地机器人 T7 双十一预热：到手价 2299 元

IT之家10月28日消息 石头扫地机器人 T7 是石头科技于今年 3 月正式推出的年度旗舰产品，拥有全新的 297ml 恒压电控智能水箱与 2500Pa 澎湃吸力，发售价 2899 元，目前已在石头官网、京东、天猫、苏宁等平台开启双十一预热。

其中，京东平台购买石头扫地机器人 T7 送定制礼盒，11 月 1 日前 2 小时到手价 2299 元，前 1000 名购买用户还送音箱；天猫平台也同步开启了 1 元预约送定制礼盒活动，11 月 1 日前 2 小时到手价 2299 元，支持 12 期分期免息，前 1000 名购买用户还送天猫精灵音箱。

石头扫地机器人 T7 拥有简约的外观，整体延续了前代 T6 出色的外观设计。后者曾获得德国 iF 设计奖，以及今年 6 月公布的欧洲硬件奖 EHA（European Hardware Awards）2020 的最佳智能家居产品奖。

IT之家了解到，作为石头科技的年度旗舰产品，石头扫地机器人 T7 支持多种功能，包括全新 RR Mason7.0 算法、2500Pa 吸力、297ml 恒压电控水箱以及多地图管理等。

其中，RR Mason 7.0 算法系统是扫地机器人路径规划和应对复杂环境的关键。RR Mason 7.0 算法系统的 “实时数据管理算法”负责管理分发传感器采集的环境数据，交由 “感知与建图算法”进行数据融合与分析，然后 “导航与运动算法”根据分析结果进行动态导航及规划。

作为石头科技软实力的体现，石头扫地机器人历经了 102 次 OTA 算法更新。在此基础上，RR Mason 7.0 算法优化了 Z 字形算法，同时改善了环绕算法，并在跨房间及回充时会加载更多障碍物信息。

此外，石头扫地机器人 T7 还升级了多地图管理 4.0，可以自定义房间清扫顺序、吸力大小及水箱出水量，并且可以针对单个房间进行不同设置。比如，主卧区域可选择 “小水量 + 安静模式”，厨房区域则可设置 “大水量 + MAX 模式”，每天上午 10 点打扫卧室等。

值得一提的是，多地图管理 4.0 还加入了智能拖地禁区功能。用户可将地毯区域设置为拖地禁区，在移除拖布支架后自动失效。同时，石头扫地机器人 T7 支持多楼层地图自动识别，可同时记忆并分别编辑 4 张地图。换层清洁时，机器人可自动识别所在楼层，加载相应地图开始工作。

一款出色的产品不止体现在软件、算法方面，优秀的硬件同样必不可少。石头扫地机器人 T7 还配备了采用蠕动泵方案的恒压电控水箱，拥有 297ml 容量，在 “小水量”模式下，单次最高可拖地 250㎡。

而用户关注的吸力方面，石头扫地机器人 T7 还升级至 2500Pa，相比上一代产品吸力提升了 25%，噪音方面却与上一代几乎持平。

无论是在算法还是硬件方面，石头扫地机器人 T7 都是一款十分出色的产品。对于那些养有宠物或者地面环境较为复杂的家庭，石头扫地机器人 T7 更是绝佳的选择，感兴趣的小伙伴不妨提前关注一下。