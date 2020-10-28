小米 5.31 亿元在深圳南山区买地：将建设小米集团国际总部

IT之家10月28日消息 10月28日，深圳市集中出让3宗商业用地，总起始价7.31亿元。最终，3宗地块均以底价成交。其中深圳小米信息技术有限公司5.31亿元摘得T107-0092地块。

出让文件显示，本次出让宗地项目中办公28700平方米、商业2200平方米、食堂1400平方米及物业管理用房100平方米全年期内不得转让。其中，物业管理用房权属、移交按照《深圳经济特区物业管理条例》的有关规定执行。

本次出让宗地进入11号线轨道安全保护区1335.42平方米，竞得人需将建设方案事先征得地铁（铁路）建设运营单位书面意见同意后，方可办理该用地的《建设工程规划许可证》。

IT之家此前报道，今年6月24日，深圳市人民政府与小米通讯技术有限公司在深圳市市民中心举行总部经济发展合作协议签约仪式。

小米集团在深圳设立总部企业深圳小米信息技术有限公司，并在南山区后海金融商务总部基地设立小米集团国际总部，建设国际总部大厦，主要包括智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心三大主要板块，进一步拓展国际市场，实现总部经济引领创新生态的战略布局。

IT之家获悉，小米集团计划在深投资77.6亿元打造小米国际总部，预计2020年到2024年累计营业收入约510亿元，形成地方财力约6亿元。