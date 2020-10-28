谷歌母公司 Alphabet CEO 皮查伊书面证词：对第 230 条的修改应深思熟虑

扎克伯格和杰克 · 多西又要参加国会听证会了，时间是 11 月 17 日，起因是两家对《纽约邮报》发布的那篇有关拜登的负面报道进行的屏蔽和限流。

不过在这个重大听证会之前，两位社交媒体巨头掌门人要先和谷歌 CEO 皮查伊一起参加 10 月 28 日的听证会，就社交媒体在调节网络言论中的作用进行陈词。

这场周三上午 10 点在华盛顿举行的参议院听证会将云集三位高管。这次听证会的主题是，与商务委员会的议员讨论《通信规范法》第 230 条。

1996 年颁布的美国《通信规范法》的第 230 条，使科技公司免于因为用户生成内容而承担责任，并允许其删除合法但令人反感的帖子。美国总统特朗普以及一直关注大型科技的内容审核决策的民主党和共和党议员，都对此提出了严厉批评。

谷歌一直立场鲜明的支持《通信规范法》第 230 条。谷歌警告说，如果没有它，谷歌在搜索和 YouTube 上保护用户免受有害内容影响的能力可能会下降。由于责任增加，它还可能被迫在其平台上大幅限制内容。

Alphabet 的桑达尔 · 皮查伊表示，谷歌并没有在工作中持有政治偏见，而第 230 条等现行法律框架使之能够按照目前的方法提供信息。

皮查伊在书面证词中说：“我敦促委员会谨慎对待第 230 条的任何更改，并意识到这些更改可能对企业和消费者造成的后果。”

2020 年 10 月 28 日，Alphabet 公司首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）在美国参议院商务委员会的书面证词全文：

威克主席，坎特威尔副主席，以及委员会各位尊敬的委员，非常感谢能够获得机会出席今天的会议。

过去三十年来，互联网一直是一股强大的向善的力量。它从根本上改变了信息获取的途径，它将美国人与工作联系起来，它在危机时刻向人们提供至关重要的最新信息，它还可以帮助父母找到子女养育问题的答案，比如 “如何才能让我的宝宝一觉睡到天亮”等等。

与此同时，世界各地的人们都可以通过互联网发出自己的声音，分享自己的新观点，表达自己的感受。并且，与以往任何时候相比，通过互联网，人们如今能够很容易地接触到更广泛的受众。无论你是密西西比州的理发师还是印第安纳州的家庭装修师，你都可以在客厅里分享视频，建立起你自己的全球粉丝群，乃至建立起你的成功事业。

通过这样的方式，互联网已经成为世界上最重要的均衡器之一。信息可以共享，知识可以从任何人流向任何地方。但与此同时，互联网的低进入门槛，也使得居心不良者对他人制造伤害成为可能。

Google 作为一家公司，其使命是组织好互联网信息世界，使得网络信息易于访问，进而使得整个人类社会受益。在这方面，Google 已经深刻认识到互联网给人类社会带来的机遇和风险。

Google 的各种信息工具，比如搜索、电子信箱（Gmail）、地图和照片等，每年向每位美国人免费提供价值数千美元的服务。我为此感到自豪。对那些使用我们产品的人们，我们有义务保护他们的数据安全，我们对此深感责任重大。我们长期投资于各种创新工具的研发，用以防止我们的服务遭到滥用。

在个人隐私方面，我们致力于保护您的信息安全，负责任地处理您的私人信息，并让您自己掌控您的一切数据。我们持续改进隐私方面的政策——就像我在今年早些时候宣布的那样，在默认情况下，我们会尽可能少地保留与您相关的数据。我们支持制定全面的联邦隐私法。同时，我们也致力于确保我们平台上的信息的质量和完整性。

我们还采取了许多措施来向用户提供高质量的新闻信息。我们每月向全球的新闻网站提供 240 亿次的访问。最近，我们还与新闻出版商开展了合作，并为这一合作投资了 10 亿美元。

我们也感到有责任保护我们的用户不受有害内容的影响，并对我们采取的保护方式保持透明。我们为我们的产品和平台制定了明确的指导方针，并将这些方针政策加以公开，同时，我们秉公执法。

我们认识到，人们总是站在各种不同的立场上来使用我们提供的服务。因此，我们致力于创造对各种背景立场迥异的人士均能有所帮助的产品。

让我明确这一点：我们在工作中没有偏见。否则，将违背我们的商业利益和我们的使命。我们向各种类型的人士都提供信息，无论他们住在哪里，无论他们的信仰是什么。

当然，我们之所以能够提供广泛的信息，是基于现有的法律框架，比如《通信规范法》第 230 条。美国在互联网发展的早期就采纳了这一法律条款，它是美国在科技领域领导地位的基础。这一法律条款保护创建和共享信息内容的自由，同时支持互联网平台和服务采用负责任的方式来处理有害内容。

我们相信委员会已经对互联网平台该如何处理信息进行了深入思考，我们期待着展开相应的对话。

在确定这一重要领域的政策时，我敦促委员会慎重考虑针对《通信规范法》第 230 条的任何修改，并思考清楚这些修改可能对企业和消费者造成的后果。

归根结底，我们都有一个共同的目标：让每个人都能自由获取信息，为人们及其数据提供负责任的保护。我们支持能够实现这些目标的法律框架，我也期待着今天就这些重要问题与你们展开讨论，并回答你们的问题。