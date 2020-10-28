微软搜索业务营收下降，对谷歌是个坏消息

据报道，微软预计，其搜索广告收入涨幅将持续下降，而对于即将在周四发布财报的谷歌母公司 Alphabet 来说，这可能也是个坏消息。

微软周二发布的第一财季财报显示，该公司上季度业绩超过预期，但是其搜索广告收入同比下降了 10%，并且表示预计下一季度的搜索广告营收将持续下降。微软首席财务官艾米 · 胡德（Amy Hood）在与投资人举行的电话会议上表示，对于截至今年 12 月的季度，“在不包括 TAC 的搜索领域，我们预计营收将在中高个位数范围内继续下滑”。这意味着，其搜索广告业务的下滑幅度将达到 7% 至 9%。

与微软必应搜索相比，谷歌的搜索引擎使用范围更广，有更多的用户，但是在搜索广告收入方面，谷歌和微软两家公司表现出了非常相似的趋势。

上一个季度中，由于客户在广告商的支出有所减少，在刨除流量获取成本之后，微软的搜索广告收入下降了 18%。而同一季度中，Alphabet 也发布了有史以来首次季度收入同比出现下降的前兆。

具体来说，今年第二季度谷歌来自搜索和其他现场广告（不包括 YouTube）的收入比去年同期下降了大约 10%，从 236.4 亿美元下降到了 213.2 亿美元。而今年开始独立发布业绩的 YouTube，其广告收入从 36 亿美元增长到了 38.1 亿美元。

而在此之前，在截止 3 月 31 日的季度中，在刨除流量获得成本之后，微软的搜索广告营收增长了 1%，与疫情开始的时间重合。当季度，Alphabet 来自搜索和其他渠道（不包括 YouTube）的营收增长了 9%，从 2019 年同期的 225.4 亿美元上涨到了 245 亿美元。