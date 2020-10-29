AMD RDNA2 架构 GPU 亮相：每瓦性能再次提高 50%

IT之家 10 月 29 日消息 今天凌晨，AMD 举行了 RX 6000 系列显卡的线上发布会，首先亮相的就是新款 RDNA2 架构的 GPU，AMD 称新款 GPU 每瓦性能相比上代再提高 50%。

IT之家了解到， AMD 总裁兼首席执行官 Lisa Su 博士现场展示了 AMD Radeon RX 6000 系列芯片，它是首个采用 RDNA2 架构的产品。去年，AMD 推出了第一代 RDNA 架构 GPU，每瓦性能高出 GCN 架构 50%，如今，RDNA2 架构每瓦性能再次高出 50%。

AMD 表示，RDNA2 架构带来了多项创新，通过应用先进的节能技术，每个计算单元在每个周期中获取高达 30% 的能效提升；全新 AMD Infinity Cache 技术，提供更大带宽和更低功耗；与 RDNA 架构设计相比，RDNA2 架构通过高速设计方法在同一能耗水平下可提升高达 30% 的加速频率，每瓦性能提升高达 54%。

AMD 的数据显示， 与基于 AMD RDNA 架构的 AMD Radeon RX 5700 XT 显卡相比，AMD RDNA2 游戏架构在某些特定的游戏中可提供高达 2 倍的性能。