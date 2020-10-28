苏姿丰带领 AMD 走出危机，这次要花 350 亿美元挑战英特尔

当地时间周二 AMD 宣布将以创纪录的 350 亿美元股票形式收购 FPGA 芯片龙头赛灵思。这意味着 AMD 首席执行官苏姿丰在将 AMD 从危机中拯救出来后，开始着手挑战英特尔在芯片市场上的领导地位。这笔交易将带给她更大的研发预算，更多的产品。

苏姿丰执掌 AMD 的前六年，主要精力是帮助这家陷入困境的芯片制造商扭亏为盈。她大幅削减债务，督促按时发布所宣传的性能产品。

现在她将不仅仅再是救火队员的角色，更要腾出手来挑战英特尔在电脑芯片领域的领先地位。

这位现年 51 岁的工程师是科技界为数不多的女性首席执行官。本周二 AMD 宣布将以发行价值 350 亿美元股票的形式收购 FPGA 芯片龙头赛灵思，这是有史以来规模最大的芯片交易之一。在采访和电话会议中，苏姿丰明确展露出她的远大抱负。

“未来五年，我们在这个行业的地位将比过去五年更大，”她说。

自 2014 年接掌 AMD 以来，苏姿丰已经抹去 AMD 在英特尔阴影下艰难生存、是易出问题的廉价处理器供应商的名声。这是她的前任们都未能做到的。

收购赛灵思将使 AMD 打入汽车和通信网络等新领域，同时支持其在利润丰厚的云数据中心芯片市场的产品。如果这笔交易能在明年按计划完成，AMD 的年度研发预算将跃升至 27 亿美元以上。与英特尔相比，这个数字仍然很小，但如果 AMD 想要挑战芯片行业的领导者，这是一个至关重要的因素。

苏姿丰毕业于纽约布朗克斯科学高中，并在麻省理工学院获得博士学位。她曾在德州仪器公司和 IBM 等公司工作，2012 年加入 AMD 担任高级副总裁。

苏姿丰早期的成功是让 AMD 芯片打入微软 Xbox One 和索尼 PlayStation 等占市场主导地位的游戏机。但她的大部分成绩都来自于有条不紊地专注于满足客户需求，这与 AMD 前首席执行官形成了鲜明对比，后者以高调发布产品而闻名，但往往最终上市产品的效果不佳。

虽然苏姿丰也参与芯片行业的创新，但她不喜欢人们把自己描述成一个实验室技术天才，她说自己只算是一个合格的工程师。苏姿丰说，自己的主要技能之一是理解工程师的能力，帮助他们做出最好的高层决策，而不是亲力亲为。

按照一贯的实际做法，苏姿丰向投资者介绍了收购赛灵思的交易，认为这笔交易将首先改善 AMD 的财务状况，然后将合并后的公司打造成未来的技术领导层。

她表示：“我没有过多谈论并购，因为我认为没有必要为了并购而并购。”“这关系到 AMD 的未来，而赛灵思是这个行业中最好的特许经营者。”

赛灵思交易的形式也显示了苏姿丰领导企业转型的强大力量。在她的领导下，AMD 股价飙升，公司也是在用这笔钱来为收购买单。这将帮助苏姿丰避开收购通常会带来的沉重债务负担，而正是这种负担让十年前的 AMD 举步维艰。

苏姿丰现在希望，她领导的公司不只是另一家零部件供应商。她认为赛灵思能够通过定义新技术来帮助 AMD 制定行业规程，过去半个世纪里这基本上都是英特尔在计算领域的独有权利。

做到这一点并不容易。当苏姿丰上任时，她是 AMD 十年来的第四任首席执行官。十年中 AMD 有 6 年都处于亏损状态，要么是因为产品发布晚了，要么是因为业绩低于预期，要么是因为技术修复而不得不推迟产品发布。种种问题使得 AMD 在利润丰厚的服务器芯片市场份额从 26% 的峰值下降到不足 1%。

在收购赛灵思之前，苏姿丰一贯强调的目标是夺回 26% 的市场份额。在讨论 AMD 的未来时，她总会回到自己坚持的原则——“坚持执行”，即创建一家能兑现承诺的公司。

2018 年苏姿丰做出的一项重大决定帮助 AMD 实现了自己的承诺，为 AMD 未来发展奠定了基础。该公司将其最好芯片的生产任务外包给了台积电。不久之后，台积电在生产技术上超越了英特尔。现在 AMD 处理器通常和英特尔的一样强大，有时甚至更好。在宣布与赛灵思达成协议时，苏姿丰也谨慎地指出，其收购目标也依赖于台积电的生产能力。

即便如此，竞争对手英特尔的规模仍令 AMD 相形见绌。这家全球最大的芯片制造商每年研发预算超过 100 亿美元，预计今年利润将达到 210 亿美元，甚至是 AMD 营收的两倍多。

但英特尔面临的种种问题让苏姿丰接下来的工作更轻松。该公司曾经无与伦比的制造能力正经历一系列前所未有的挫折。英特尔刚刚开始大规模发售使用 10 纳米生产技术制造的芯片，这比之前预期的晚了三年多。相比之下，AMD 和它的客户已经开始使用更先进的 7 纳米制程芯片，无论产品价格、性能和能效都更胜一筹。

这种技术上的领导力也说服赛灵思首席执行官彭明博中加入苏姿丰的队伍。

彭明博说：“作为一家独立的公司，我们走过了一条伟大的道路。”他将成为 AMD 总裁，并继续经营赛灵思的业务。“我们看了看形势，仔细考虑了这个问题。这是选择成为更大公司一部分的机会——那就是 AMD。”