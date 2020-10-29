苹果 iPhone 11 应用后，UWB 设备迎来小爆发：用例不再单一，潜力仍可挖

新技术在终端中的应用，往往给终端带来新的应用领域，甚至是一个新的生态机遇，例如蓝牙的在终端中的加入，就衍生出了无线耳机、智能家居、室内定位等应用，以及丰富的产品形态。当时间来到 2020 年下半年，更多的终端开始或打算支持 UWB 技术，也为这些终端开启了新的应用可能。

UWB 设备迎来小爆发

UWB 即超宽带技术，是一种具备低耗电与高速传输的无线个人区域网络通讯技术，利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。2019 年，苹果率先将这一技术应用在了 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 机型上，苹果当时在官网还专门对该技术进行了介绍，配以 “能再精准一些吗？太能了”的文案，寓意使用 iPhone 11 系列机型的用户可感应附近其它配备 U1 芯片的苹果设备，并准确判断出彼此的位置关系。

2020 年 8 月，三星的 Galaxy Note20 Ultra 中也采用了 UWB 技术，成为首款支持 UWB 的 Android 设备，当时三星电子副总裁兼IT和移动通信部门技术战略组主管 Inkang Song 表示：“三星在最新款 Galaxy Note20 Ultra 手机中集成了恩智浦的 UWB 技术，让照片、视频和文件的共享变得更加简单，这也是我们第一次在 Galaxy 系列设备中采用这种技术。我们对于能在 Galaxy 设备中集成未来的 UWB 功能感到兴奋，它将利用增强现实技术帮助用户更精确地定位物体，作为数字钥匙打开家门，让消费者的生活变得更加轻松自如。”

一个月后，苹果在 Apple Watch Series 6 上也同样内嵌了 U1 芯片，这也就意味着新款的苹果手表产品同样支持 UWB 技术。根据外界猜测，Apple Watch Series 6 可以通过 UWB 技术来让 Find My 功能具备更好的感测能力，用户通过 iPhone 可更精准的找到手表。

而又在一个月后，小米发布了 UWB“一指连”技术，小米通过在小米 10 系列手机和一系列智能家居设备中加入 UWB 技术，来赋予手机与智能设备空间感知能力，手机指向设备即可定向操控。小米 “一指连”技术的发布，也意味着未来 UWB 技术将会在小米后续销售的智能手机及家居中得以应用。

UWB 用例不再单一

细观小米的 “一指连”技术不难发现，当下 UWB 技术的用例正印证了苹果率先配备此项技术时宣称的 “而这，仅仅是个起点”的表述。小米利用 UWB 技术实现了指向交互方式，手机对准智能设备即可一指操控、一指投送。甚至小米还表示，随着该技术的落地，无感开车门、自动解除门锁都将陆续实现。

苹果也早在 6 月份的 WWDC 上宣布，苹果 U1 芯片将可称为未来宝马汽车的数字钥匙，首款使用苹果数字汽车钥匙的车型将是 2021 年 7 月份上市的宝马 5 系车型。而随着后续 Apple Watch Series 6 对于 U1 芯片的加入，显然明年苹果手表也能称为宝马汽车的数字钥匙。

作为 Android 阵营中标杆的三星，在发布 Galaxy Note20 Ultra 时，也同样对 UWB 技术给出了丰富的应用场景。三星在演示视频中介绍，能够提升 Android 新的 Nearby Share 特性的传输体验，支援 UWB 分享，同样支持将手机作为汽车、家或办公室大门的数字钥匙。并会加入 SmartThings Find 功能，利用 UWB 技术来辨识物体位置。三星也同样表示，未来 UWB 技术的引入会为手机在移动支付、家电同步及物联网等上面的用途创新带来无限可能。

UWB 用例仍有潜力可挖

确实，UWB 还有着更多潜力可挖，甚至可能就在几天之后，UWB 又将会为消费者带来新的惊喜。根据爆料信息显示，苹果还将会在 11 月 6 日举行线上特别活动，除了发布搭载自家芯片的 MacBook 产品外，还将会发布全新产品 AirTags，预计该产品会在发布后 30 天内销售。目前已经可以确定的是 AirTags 同样搭载了支持 UWB 技术的 U1 芯片，至少会具备 Find My 功能，苹果将借此颠覆蓝牙防丢产品的使用体验。甚至，AirTags 在智能家居、室内定位的应用中，还有着更加巨大的想象空间。

另外，作为苹果供应商的 Qorvo 也以 4 亿美元收购了 UWB 芯片制造商 Decawave，该公司预计将会为智能手表及其他物联网设备提供 UWB 芯片。

此前已经为三星 Galaxy Note20 Ultra 提供了 UWB 解决方案的恩智浦，也在 10 月的开发者大会上宣布，旗下 UWB 产品组合加入了全新的 UWB IC，Trimension SR040 和 SR150 IC 专为新物联网用例优化，适用于智能锁和实时定位系统（RTLS）标签，能够以极高精度提供 “相对位置”。实际使用中，可以将多个 SR150 IC 器件放置在一个房间中作为 UWB 锚点，进而在人员和物体移动时进行定位。

实际上，UWB 技术在可穿戴设备、智能家居、企业级市场仍然有巨大的应用发挥空间。例如，应用于儿童手表后，即便在室内环境中，家长也能精准定位出儿童具体方位。应用于 VR 与智能家居设备，当用户在进行 VR 游戏时，可根据位置进行安全距离提醒。在智能零售领域可以应用于室内导航、互动营销、资产追踪、以及无需动手操作的支付。

也许就在下周，UWB 技术就将为外界展现出它的新应用成果。