软银欲推迟对 WeWork 的 30 亿美元股票收购

据报道，周三公布的一份法庭记录显示，在 WeWork 首次公开募股失败后，软银集团 (SoftBank Group)首席执行官孙正义 (Masayoshi Son)告诉该高管，他将 “利用任何借口”推迟支付给这家办公共享初创公司的股东 30 亿美元。

这份文字记录是特拉华州（Delaware）法庭文件的一部分，它提供了新细节表明软银决定取消以 30 亿美元从现有股东手中回购股票。现有股东包括软银创始人亚当 · 诺伊曼 (Adam Neumann)和公司员工。

今年 4 月，负责谈判这一收购要约的 WeWork 董事委员会就这一决定起诉了软银，指控这家日本公司在新型冠状病毒爆发期间表现出 “买家反悔”。

这份文字记录中包括孙正义和去年 10 月被其任命为 WeWork 执行董事长的马塞洛 • 克劳尔 (Marcelo Claure)之间不具日期的文本交流。

克劳尔告诉孙正义，东京软银集团已经 “提出了延迟的请求”，将投标付款从 2020 年 2 月 28 日推迟到 2020 年 4 月 1 日。

孙正义回答说 :“推迟开标太好了…… 用任何借口让事情说得通。”

克劳尔回答说 :“好的。将使用反垄断借口。我开始善于找借口了，就像一个我非常熟悉的人。”

诺伊曼和我们控股有限公司 (We Holdings LLC)向法院提交的文件是为了迫使软银出示他们声称被不当扣留的文件。

一名软银发言人在电子邮件中说 :“从文件中摘取对话记录不会改变事实 : 根据协议条款，软银没有义务完成最大受益人诺伊曼先生寻求出售近 10 亿美元股票的收购要约。”

WeWork 并没有立即回应置评请求。

今年早些时候，软银表示，由于几个条件尚未满足，它将不会完成收购要约。

它列举的原因包括美国对 WeWork 的刑事和民事调查、未能在中国重组合资企业，以及新冠肺炎大流行。

软银的决定让希望获得股息的 WeWork 股东感到失望。去年卸任 WeWork 首席执行官的诺伊曼本应出售大部分股份。

这份收购要约是去年 10 月谈判达成的对 WeWork 的近 100 亿美元救助计划的一部分，该计划使软银获得了该公司的控制权。

但那之后，新冠肺炎大流行影响了 WeWork 的入住率，因为大城市的企业客户放弃共享的工作空间，要求员工居家工作。