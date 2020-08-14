软银承诺向 WeWork 追加 11 亿美元投资，助其度过疫情难关

为帮助共享办公平台 WeWork 度过新冠疫情的难关，软银集团将向其增加 11 亿美元投资。

WeWork CFO 金伯利 · 罗斯（Kimberly Ross）在备忘录中表示，这笔新的融资 “再次表明软银对我们业务的支持”。此举将帮助 WeWork 将可用现金和未备现金承诺总额增加到 41 亿美元。这笔投资将以担保票据形式进行。

“新冠疫情对我们的业务产生影响。”罗斯写道。虽然 WeWork 第二季度营收增长 9%，达到 8.82 亿美元，但却低于第一季度的 11 亿美元。该公司第二季度的会员也较第一季度减少 12%，至 61.2 万。

但其中有一个亮点：“随着领先的创业公司在全球范围内寻求灵活性，我们看到这一群体的需求增加。”WeWork 二季度的创业公司会员比例为 48%，较一季度略有增长。

在去年的 IPO 计划搁置后，WeWork 一直在努力压缩成本。该公司第二季度的现金流出为 6.71 亿美元，主要是因为 1.16 亿美元的非经常性重组费用，其中包括裁员补偿。不过，这一数字还是较 2019 年第四季度 13 亿美元的现金流出峰值有所减少。

该公司最近放弃了在巴尔的摩和曼哈顿的两处潜在共享办公地。他们目前在全球共有 843 处办公地点可供出租。

在软银提供这笔新投资之前，该公司旗下的愿景基金刚刚减记了 WeWork 估值，并出现数十亿美元亏损。WeWork 的最高估值曾经达到 470 亿美元，但最近却被软银减记至 29 亿美元。软银累计向 WeWork 投资 100 多亿美元。