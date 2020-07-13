内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

WeWork 董事长：公司将于明年盈利，较预期提前一年

2020/7/13 20:31:06来源：新浪科技作者：李明责编：西瓜/实习评论：

北京时间 7 月 13 日晚间消息，据外媒报道，共享办公巨头 WeWork 董事长马塞洛 · 克劳尔（Marcelo Claure）今日在接受采访时表示，在经历了动荡的一年后，WeWork 将于 2021 年实现盈利，较公司之前的预期提前一年。

克劳尔在接受采访时称，大规模的成本削减行动帮助公司支撑了财务状况，与此同时，新冠病毒疫情也导致 WeWork 提供的灵活办公空间的需求出现增长。

克劳尔说：“之前每个人都认为，我们的工作（盈利）是不可能完成的任务，我们没有机会。但如今，我们在一年后基本上就将是一家盈利企业，拥有令人难以置信的多样化资产。”

去年，在备受瞩目的 IPO（首次公开招股）计划失败后，WeWork 开始削减成本和开支。在过去的几个月里，WeWork 裁员逾 8000 人，出售了非核心业务部门，并终止了在纽约和巴尔的摩（Baltimore）的办公楼租约。

克劳尔称，随着从办公室办公向家庭远程办公的转移，对于那些希望员工拥有 “卫星办公室”，或每周只使用几天办公空间的公司而言，WeWork 所提供的灵活办公空间的需求出现了增长。

据悉，微软、花旗集团、万事达卡（Mastercard）和 TikTok 母公司字节跳动等均在上个月与 WeWork 签署了新的租约。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：WeWork

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    