中兴高能为 2257 台威马汽车提供电芯，而后者只宣布召回 1282 台

10 月 29 日，中兴高能公告称，福建两起威马汽车自燃事故系公司提供电池，但 27 日北京威马汽车电池爆炸并非高能电池。

威马电动车在过去 40 天内发生自燃事故，并在 10 月 28 日宣布召回 1282 辆隐患车型。

然而中兴高能为威马汽车装车了不止于 1282 台电池，剩余车辆并未出现在召回名单。

据悉，威马汽车自推出量产车以来，先后曾有 7 家电池供应商，分别是宁德时代、天津力神、江苏塔菲尔、苏州宇量、浙江谷神、中兴高能和瑞浦能源。

本次召回车型搭载 ZNP3914895A-75A 电芯，系中兴高能生产的 NCM523 电芯。

2020 年前三季度，威马汽车共造车 1.57 万台，采用 4 家电池供应商，其中宁德时代 9692 台（占 61%）、塔菲尔 3313 台（占 21%）、中兴高能 2257（占 14%）、瑞浦能源 532 台（占 4%）。

我们注意到：包括事故车型，中兴高能共为威马提供装车电池 2257 台。

而继 10 月 5 日、13 日福建两起自燃、10 月 27 日北京一起爆炸后，威马汽车承认该车型的 ZNP3914895A-75A 电芯存在隐患，并在次日宣布召回 1282 台。也就是说，剩下 975 台并未涉及召回。

威马汽车在公告中解释爆炸：“经过技术分析和反复验证，此次事件是由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂，极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。”

若果真如此，那么可以认定中兴高能提供的这批电池中，只是部分电芯遇到了 “杂质”问题，并非全部。

然而，975 台车采用的中兴高能电池就没有隐患么？威马尚未对此作出直接回应。