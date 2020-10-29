余额宝过去 7 年累计为国人赚 2600 亿，相当于每天赚 1 个亿

IT之家 10 月 29 日消息 据蚂蚁集团，数据显示，过去 7 年余额宝累计为国人赚了 2600 亿，相当于每天赚 1 个亿，农村用户占比近 4 成。2018 年余额宝开放后，接入的基金平均规模涨了 80 倍。

10 月 28 日公布的 2020 年三季报数据显示，天弘余额宝三季度末的规模为 1.19 万亿元。虽然年内规模较去年末已有增长，但近两年的表现均不及 2018 年、2017 年同期。同时，北京商报记者查阅过往季报发现，今年天弘余额宝一季度末规模较去年末增长 15.08%，达到 1.26 万亿元，但二季度末却滑落至 1.22 万亿元，三季度末规模则更是不足 1.2 万亿元。同时，三季度末天弘余额宝的单季利润为 44.85 亿元，更是跌破了近三年半的新低。

此前，天弘余额宝 7 日年化收益率曾在 2020 年 1 月初达到 2.47%、每万份收益 0.68 元的年内峰值，但随后便急剧下滑，至三季度初才逐渐攀升。IT之家了解到，据天天基金网显示，自成立以来，天弘余额宝的最高 7 日年化收益率为 6.19%、最高万份收益约为 1.77 元。但截至 10 月 27 日，天弘余额宝的 7 日年化收益率为 1.77%、每万份收益为 0.49 元。