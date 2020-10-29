上外女生起诉百度侵犯隐私：手机关闭定位，广告依然精准推送

IT之家 10 月 29 日消息 据澎湃新闻报道，上海外国语大学大三学生陈婷在使用百度贴吧 App 时，发现其个性化推送广告、滥用地理位置信息已构成侵犯其隐私，故决定起诉百度贴吧 App 的母公司北京百度网讯科技有限公司。

据报道，去年 11 月，陈婷在使用百度贴吧时发现，百度贴吧首页会通过电子信息的方式向用户推送商业广告，且这些商业广告可以准确定位到用户所在地区。用户在浏览百度贴吧首页时无法拒绝接收这些频繁出现的商业广告。即使定位取消，推送广告依然可以定位到用户所在地区。

陈婷认为，该行为违反了《消费者权益保护法》第二十九条的规定：经营者未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，不得向其发送商业性信息。陈婷还认为，《网络安全法》确立了收集、使用个人信息合法、正当、必要的三原则。而百度贴吧 App 普通版《隐私政策》并未对个人信息等条款加粗标红，也未履行提示说明义务，HD 版中更是隐藏了具体服务条款。

陈婷于 2020 年 5 月 15 日向湖北省蕲春县人民法院提起诉讼，请求法院：1. 判令被告停止侵害行为，并在其贴吧首页上置顶发表澄清事实及向原告致歉的消息持续 10 日，具体内容应事先经原告同意确认后发布；2. 判令被告暂停营业，进行行业自检；3. 判令案件受理费等诉讼费用由各被告承担。同日，法院予以立案。

IT之家了解到，该案由湖北省蕲春县人民法院管辖，并且将于近日一审开庭审理。