蚂蚁集团 CEO：数字人民币对于支付宝是正向增量

IT之家10月25日消息 数字人民币对蚂蚁集团未来发展影响如何？蚂蚁科技集团首席执行官胡晓明表示，数字货币央行给予的定位是M0，并且实行双层运营；支付宝和其他移动支付钱包是金融基础设施，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。数字人民币的发行和流通涉及到社会的各个方面，也需要人民银行和各方机构一起努力共同推进，这也符合央行所提出的双层运营原则。在数字人民币的研发过程当中，网商银行深度参与。所以数字货币对于蚂蚁集团是正向的增量，而不是负向的减量。

在第二届外滩金融峰会论坛上，央行数字货币研究所所长穆长春表示，两者并非处于同一维度。微信和支付宝是金融基础设施，是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。

电子支付场景下，微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，大家仍然可以用微信支付宝进行支付 ，只不过钱包里装的内容增加了央行货币。同时，腾讯、蚂蚁各自的商业银行也属于运营机构，所以和数字人民币并不存在竞争关系。

IT之家此前报道，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春还回应，纸钞能买的东西数字人民币也能购买。

此前有谣言称深圳二手房的交易说有的交易人被迫接受数字人民币还不让兑换黄金，也不让兑换外币。穆长春表示首先在深圳的试点，是在罗湖区发数字人民币红包促进消费，并没有试点二手房的交易场景。第二，数字人民币是法定货币和纸钞和硬币是等价的，纸钞和硬币能买的东西，数字人民币都能卖，纸钞能兑换的东西能兑换到外汇，那么数字人民币当然也能够兑换，所以大家不要担心。

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