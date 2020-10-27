首次揭秘生死关头支付宝的 4 个决定

10 月 26 日 1 万多家投资机构投票确定蚂蚁集团 A 股发行价确定为每股 68.8 元，市值达到2.1万亿元。

16 年前，支付宝从一笔二手相机的网上交易起步，一路走来看似全程 “开挂”，但实际上它经历过的挫败不比任何一家公司少。过去几年，支付宝至少经历过 4 个生死一线的时刻，而在做出重大决定的时刻，都靠着反其道而行之，“杀”出了一条路。

1、 赚不到 1 分钱，每年还得倒贴几千万

2008 年，支付宝在上海破冰了一个民生业务，在网上交水电煤气费。媒体、用户一片叫好，但整个业务几乎停滞了 2 年。

水电煤机构从省级、市级、县级，数量很多，架构复杂，需要一家一家对接，支付宝的缴费团队，光是一年的出差费就得上千万。有人说，生活缴费业务赚不到一分钱，还得倒贴，性价比太低。

当时的蚂蚁董事长彭蕾最后拍板：“这些苦活累活别人看不上，但这恰恰就是支付宝的命。别问值不值，就问要不要。”

正是因为这个决定，支付宝发展到今天，成为了一个足以对抗 “高频”的 “有用”的生活工具。

2、银行贷款都是动辄上百万，支付宝：那我就做一二十万的

2009 年，金融危机，大量小微企业生死关头，很多人为了三五万的贷款愁破了头，阿里巴巴 B2B 平台以小微企业为主力，成为重灾区，这些小企业主由于没有抵押和担保，在银行很难拿到钱。

于是，这一年，阿里决定成立阿里金融，解决这个问题，筹备会上，马云、曾鸣、王坚等人认为，如果阿里来做，必须真正的微贷款，100 万以下的原因是，100 万以上的贷款社会上还是有解的，100 万以下的贷款是无解的难题。

王坚在现场打了个比方，“我们要做的是直升机，虽然也能飞，但直升机从原理上就不是飞机，直升机从来不比谁飞得高，而是比谁飞得低，这是最难的。”

10 年后这架 “直升机”超低空 “飞行”成为蚂蚁集团的支柱业务之一：网商银行现在一年服务 2 千万家小微企业、个体户、农户，贷款平均额度仅 3.6 万元，最小一笔甚至只有 1 块钱，解决着大量小企业、夫妻老婆店的贷款难题。

3、不做社交的 app 就活不下去？支付宝：决定不做社交

“对一个 APP 里来说，做不成社交，没有高在线时长，就一定活不下去。”有一段时间，这样的社交万能论深受追捧。

要说对社交的执迷，当年的支付宝可谓无出其右。微信支付快速崛起，让支付宝深感「高频打低频」之痛，所以执迷最深时，支付宝甚至连首屏都和微信极为相似。

直到有一次，踩了一个大雷。2016 年末的「圈子事件」，大尺度照片问题让支付宝引来一片口诛笔伐。

这次事件对蚂蚁震动很大，大家痛定思痛，决定回归用户价值，坚持不做社交，而是做好一个 “工具”。

没想到，放弃社交后，支付宝的用户量反而指数级的猛增，一跃成为全球最大的非社交 app。

4、二维码支付是落后生产力？支付宝：All in

2011 年，支付宝二维码支付首个 demo 完成，马云看后说：“这个很有意思。”

3 个月后，支付宝在广州召开发布会，准备推出二维码支付，没想到，遭遇了 “滑铁卢”。黑产、钓鱼、盗刷、病毒等问题浇灭了市场的热情。有人画出讽刺漫画，把二维码描绘成新技术猛兽，有着血盘大口和锋利的牙齿……

就在这个关头，一个叫可乐的员工偏不信邪，他得到彭蕾的许可，拉上了几个年轻人，开始研究支付宝无线化。声波支付，扫身份证快速注册、电磁支付、光子支付，还有二维码支付的各种版本，正扫、反扫、单离线、双离线…… 都在这个工作室被陆续研究出来。

2013 年，支付宝的人到处跑超市、便利店，说服了一批愿意吃螃蟹的人接入移动支付，经过 2 年时间，2014 年双 12，支付宝策动了双 12，直接点燃了二维码支付的用户热情，至此，中国走上了移动支付第一大国之路。

阿里早年流行一种倒立文化，现在来看，如果没有这几次关键的反其道而行之，不会有支付宝的今天。

为什么支付宝总能在关键时刻押对宝？2018 年正式 “退休”那天，马云的一番话，或许能解答一二：“有人说阿里巴巴真厉害，其实不对，阿里犯过的错误不比任何一家公司少。但我们确实也做了很多正确的选择，每次做出重大决定的时刻，我们没有从商业的利益出发，而是看这件事是否可以解决社会问题。”