华为王成录：鸿蒙 OS 2.0 手机版开发者 Beta 版将在 12 月如约而至

IT之家 10 月 29 日消息 据 CSDN 报道，今年 9 月的华为开发者大会 HDC2020 上，华为发布了面向全场景的分布式操作系统 HarmonyOS 2.0，宣布年底面向开发者发布智能手机 Beta 版本。华为消费者业务软件部总裁王成录博士称，当前进展很好，研发已经准备就绪，预计会如约在 12 月进行发布。

王成录博士介绍称，华为内部确定要做 HarmonyOS 是在 2016 年 5 月，那时就已经对未来的市场和技术可能的方向做了布局。就像操作系统看电脑就是 CPU、内存、显示屏、扬声器、磁盘等一个个的模组，HarmonyOS 将一个个孤立的 IoT 设备看成一个个模组，比如灯看成一个显示模组，电视是一个显示模组加上扬声器模组等。消费者眼中看到是两个设备之间的连接，但是在 HarmonyOS 看到是一个个模组的连接，这个原始的想法后来成为 HarmonyOS 最核心的创新之一，它可以帮助 IoT 解决大问题。

王成录博士说：“HarmonyOS 带给行业最大的创新，不仅设备厂商不必去进行复杂的系统定制 / 裁剪研发，而且应用生态也可以非常简单的实现共享。”

HarmonyOS 会给普通的消费者带来哪些价值呢？王成录博士举了一个简单的例子，很多人喜欢在家里 K 歌，只要家里的手机和大屏使用 HarmonyOS，手机就可以化身为专业麦克风，电视做 MTV 播放器，手机还可以使用 App 方便地点歌、切歌、调音等。

在面向应用开发者方面，HarmonyOS 提供分布式应用框架、13000+API、IDE 及方舟编译器，帮助开发者实现一次开发多端部署，开发者只需要关注业务逻辑，不必关心跨端调度与通信细节，减少代码和复杂度，大幅提升全场景体验开发效率。

王成录称，“在华为看来，HarmonyOS 是一套面向万物互联而研发的操作系统，而移动终端产业发展中国是最有机会的。”IT之家了解到，OpenHarmony 项目开源一个多月以来，应用合作伙伴超过 120 家，硬件伙伴超过 20 家，开发者已经超过 10 万，共同参与 HarmonyOS 的开源建设。