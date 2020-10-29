首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>电商

最高 1111 元、无门槛使用：京东双 11 必领京享红包 18 点开抢

2020/10/29 15:42:30 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

IT之家10月29日消息 京东2020年双11全球热爱季【京享红包】将于今日18点正式开抢，可随机获得3元、66元、88元、111元、1111元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此抢红包

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个11元红包，共计22元。

image.png

• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

第一阶段红包领取/使用时间：10月29日 18:00 - 11月3日

第二阶段红包领取/使用时间：11月4日 - 11月11日（过期红包失效）

此外，其中11月1日、11月6日、11月11日三天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率增加。

• 京享红包面额

随机获得3元、66元、88元、111元、1111元等面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-10元不等的首购新人大红包。

• 京东双11福利放送

会场优惠详情
主会场定金10元抵1000元、每满300减40
京东超市2件8折/3件7折、同城爆款5折起
京喜拼购百亿补贴、1元好物、9.9元包邮
好物预售定金膨胀100倍、预售抢500元E卡
运动户外每满300减40、定金至高翻10倍
手机通讯预售付款就发货、热卖好物满300减40
时尚美妆专享买一赠一正装量、爆款5折抢
居家好物定金膨胀不止10倍
电脑数码预售1元至高抵1111元、大牌24期免息
家电预售定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000
运动鞋服定金膨胀2倍起、每满300减40
食品饮料定金膨胀至高100倍
爆品清单最火的预售单品

• 京东双11全球热爱季【京享红包】：点此抢红包

【广告】
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：京东京享红包双11

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用