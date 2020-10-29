最高 1111 元、无门槛使用：京东双 11 必领京享红包 18 点开抢

IT之家10月29日消息 京东2020年双11全球热爱季【京享红包】将于今日18点正式开抢，可随机获得3元、66元、88元、111元、1111元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此抢红包。

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个11元红包，共计22元。

• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

第一阶段红包领取/使用时间：10月29日 18:00 - 11月3日

第二阶段红包领取/使用时间：11月4日 - 11月11日（过期红包失效）

此外，其中11月1日、11月6日、11月11日三天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率增加。

• 京享红包面额

随机获得3元、66元、88元、111元、1111元等面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-10元不等的首购新人大红包。

• 京东双11福利放送

会场 优惠详情 主会场 定金10元抵1000元、每满300减40 京东超市 2件8折/3件7折、同城爆款5折起 京喜拼购 百亿补贴、1元好物、9.9元包邮 好物预售 定金膨胀100倍、预售抢500元E卡 运动户外 每满300减40、定金至高翻10倍 手机通讯 预售付款就发货、热卖好物满300减40 时尚美妆 专享买一赠一正装量、爆款5折抢 居家好物 定金膨胀不止10倍 电脑数码 预售1元至高抵1111元、大牌24期免息 家电预售 定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000 运动鞋服 定金膨胀2倍起、每满300减40

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