10.28 红包&省赚日历：天猫再领惊喜红包、京东预售种草全球

今年的双11全网电商大促已经拉开大幕，本文整理了2020年双11京东/天猫预售分类会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
• 天猫超级红包（每天可抢3次）
• 京东双11主会场
10月28日，天猫双11超级红包可继续领3次，此外，明天晚上20:00第三波惊喜红包发放，额外多一次的抽奖机会！最低2元起，先到先得！
明日，京东预售活动主题为“1国1赏，种草全球”，主打美妆+健康品类，美妆预售买1赠1送同款 、健康预售定金尾款立减千元。
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• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览：
• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）
• 精选会场类 - 天天开彩蛋 | 预售玩法 | 爆款清单 | 万券齐发 | 聚划算 | 天猫超市 | 苏宁会场
• 数码电子类 - 手机数码 | 电脑硬件 | 集成家电 | 高端家电 | 大家电 | 烘干机 | 热水器 | 冰箱 | 进口数码
• 居家生活类 - 家具建材 | 进口家居 | 家装建材 | 图书音像 | 大牌乐器 | 汽车用品 | 新能源汽车
• 食品母婴类 - 直营酒饮 | 进口食品 | 进口美妆 | 进口母婴 | 进口保健
• 海外会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 大牌预售 | 国货之光 | 国际大牌 | 海外直购
京东28日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|主会场
|定金10元抵1000元、每满300减40
|好物预售
|定金膨胀100倍、预售抢500元E卡
|运动户外
|每满300减40、定金至高翻10倍
|手机通讯
|预售付款就发货、热卖好物满300减40
|时尚美妆
|专享买一赠一正装量、爆款5折抢
|居家好物
|定金膨胀不止10倍
|电脑数码
|预售1元至高抵1111元、大牌24期免息
|家电预售
|定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000
|运动鞋服
|定金膨胀2倍起、每满300减40
|食品饮料
|定金膨胀至高100倍
|爆品清单
|最火的预售单品
双11重点活动预告
|日期
|重点活动
|10月28日
|美妆/健康
自然堂品牌日
|10月29日
|3C/家电
手机预售
|10月30日
|电脑/大商超
母婴主推日
图书周年庆
|10月31日
|预售/图书
家电开门红
|11月1日
|运动狂欢盛典
电脑数码
|11月2日
|图书大牌闪购
居家日用
家具开门红
|11月3日
|运动狂欢盛典
服饰狂欢购
|11月4日
|消费品全类目
生鲜好吃不贵
|11月5日
|手机主推日
|11月6日
|家电开门红
|11月7日
|京东健康
生活服务
|11月8日
|PLUS DAY
|11月9日
|家具开门红
服饰狂欢购
|11月10日
|家电开门红
|11月10日
|运动狂欢盛典
|11月12日
|返场狂欢