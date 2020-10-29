AMD 正在测试类似英伟达 DLSS 的超采样功能，提高光追性能

IT之家 10 月 29 日消息 在英伟达 RTX 30 显卡发布时，英伟达一直强调显卡在 RTX 光线追踪和 DLSS 深度学习超采样下的性能表现。然而，在今天凌晨的 AMD RX 6000 显卡发布会上，AMD 更加关注原始性能、更低的功耗要求和 RDNA2 显卡带来的创新显存技术。

外媒 VideoCardz 表示，这并不意味着 AMD 无意推出类似技术，AMD 在测试一个全新的超级采样功能。

在发布会后，The Verge 编辑 Tom Warren 得到了 AMD 超采样技术的更多信息。

AMD 称它在测试新的超采样功能，是为了提高光线追踪下的性能。AMD 承诺其超采样技术将是开放和跨平台的，这意味着它可能会应用到下一代主机上，如 Xbox Series X 和 PS5。AMD 正在与许多合作伙伴就这项技术进行合作，并期望得到强大的行业支持。然而，这项技术暂时无法为三款新的 Radeon RX 6000 系列所采用。

IT之家了解到，AMD RX 6000 系列显卡支持 DirectX 光线追踪（DXR），AMD 称当与支持混合渲染的 AMD FidelityFX 搭配使用时，开发者还可以将光栅化效果和光线追踪效果结合起来，以达到图像质量和性能的更佳组合。

目前，AMD 暂未展示 RX 6000 系列显卡的光线追踪性能。