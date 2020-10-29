欧菲光：近期准备向美国商务部提出移除实体清单的申请

IT之家 10 月 29 日消息 据 e 公司讯，欧菲光近日接待机构调研时表示，近期公司正准备委托美国律师向美国商务部提出移除实体清单的申请，根据律师的意见，公司对实体清单事项是保持一个审慎乐观的态度。

IT之家了解到，欧菲光还表示，公司是 “H 客户”中高端摄像头模组产品的主要供应商，“H 客户”9.15 制裁事件对公司的收入暂时有一定的影响，公司各大客户占比结构可能会发生一定变化，其他客户的产品需求量将增长。

据央视新闻客户端消息，外媒报道，美国商务部当地时间 7 月 20 日把 11 家中国公司列入被制裁实体清单，其中就包括欧菲光。此举将导致这些公司在获取美国原产商品 (包括大宗商品和技术)时面临新的限制。7 月 22 日晚间，欧菲光（002456.SZ）子公司、长虹美菱（000521.SZ）回应 “美国商务部将其列入实体清单”。欧菲光公众号发布 “关于南昌欧菲光科技有限公司被美国商务部列入实体清单声明”，称欧菲光一向恪守法律法规，对所有雇员一律平等对待并充分保障其合法权益。公司持续通过了国内外客户和第三方机构的 CSR 及 RBA 认证。美国商务部做出该决定不符合客观实际情况。呼吁美国重新审视，并期待就此事与美国相关部门进行沟通，希望得到公平公正的对待。欧菲光将采取积极妥善的应对措施，一如既往地为客户提供优质产品和服务。欧菲光也将持续为所有雇员提供平等、友善、积极的工作氛围和职业发展路径。

欧菲光是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商，以拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术为依托，长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。公司主要产品包括红外介质滤光片及镜座组件和纯平触摸屏等。