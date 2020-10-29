互联网协会公布中国互联网百强名单：阿里、腾讯、美团分列前三

IT之家 10 月 29 日消息 据中国互联网协会消息，2020 年 10 月 29 日，中国互联网协会在北京香格里拉饭店举办中国互联网企业综合实力研究报告（2020）发布会暨百家企业高峰论坛。中国互联网协会副秘书长宋茂恩在会议上正式发布了《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》。

IT之家了解到，中国互联网协会于会上发布了 2020 年中国互联网综合实力前百家企业和中国互联网成长型前 20 家企业名单。阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、美团公司、百度公司、京东集团、网易集团、上海寻梦信息技术有限公司、北京小桔科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司、腾讯 2020 年中国互联网综合实力企业前十名。

宋茂恩指出，在这一年里，我国互联网行业头部企业整体发展呈现如下趋势：一是前百家企业总体营收规模创历史新高，互联网业务收入达 3.5 万亿元，整体规模较去年增长 28.2%。总体盈利规模迈上新的台阶，营业利润总额达 3174.9 亿元。二是企业原始创新能力持续增强，研发投入规模达 1772 亿元，较去年增长 15.2%。三是经济拉动作用显著，前百家企业纳税总额和员工数量同比增速分别为 20.6%、18.3%，新模式新业态助力稳就业。四是互联网应用场景实现全方位覆盖，互联网企业地理聚集特征显著，京津冀、长三角、珠三角集中了超过八成的互联网前百家企业，北京成为入驻首选地。五是消费互联网持续深耕细作，电子商务稳居互联网垂直产业首要地位；产业互联网布局不断深化，云服务助力传统产业转型升级。六是领军企业格局持续变更，有 21 家企业连续 8 年入围互联网前百家企业，年度迭代率最高达到 45%。互联网成长型企业发展势头迅猛，呈现如下趋势：一是成长型企业增速迅猛，且规模与盈利协同增长，营业收入同比增速达 88.3%，是互联网前百家企业的 3.1 倍。二是研发投入规模处于业界高位，平均研发投入占比达 12.6%。三是聚焦传统互联网领域，精雕细琢商业模式拓宽服务边界。四是社交电商助推企业营收爆发式增长，电子商务迎来投融资热潮。

IT之家了解到，在我国数字经济发展浪潮中，作为将信息技术与实体经济深度融合的典型场景，互联网产业表现出新的发展趋势：一是新基建将成为经济高质量发展内生动力，持续激发消费潜力。二是加速产业互联网布局，跨界融合程度将进一步加深。三是平台化产业新生态迅速崛起，信息技术有效提升互联网服务质量。四是互联网为疫情防控提供强有力的支撑，助力经济社会快速复苏。

2020 年中国互联网综合实力前百家企业：