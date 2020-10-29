技嘉推出 RTX 3070 魔鹰显卡：3 风扇散热 + RGB 灯效，售价 4799 元

IT之家10月29日消息 今晚，英伟达 RTX 3070 显卡正式上市，技嘉在第一时间推出了 RTX 3070 GAMING OC 魔鹰 8G 游戏显卡，三风扇散热，支持 RGB 灯效，配备金属背板，售价 4799 元。

IT之家了解到，技嘉 RTX 3070 魔鹰显卡采用了风之力散热系统，搭载 3 个 80mm 特殊刀刃式风扇，支持正逆转功能，搭载 5 根高性能纯铜导热管，铜片直接接触 GPU 导热，风扇支持智能启停。

技嘉 RTX 3070 魔鹰配备了双 BIOS 模式，静音模式会提供较安静的使用体验，出厂预设为 OC 模式。

在外观设计方面，技嘉 RTX 3070 魔鹰支持 RGB 灯效，灯光效果除了可以支持 1677 万色的变化，更可通过软件设定各种个人喜好的模式，还可与其他支持 RGB Fusion 2.0 的 AORUS 产品同步灯光。

参数方面，技嘉 RTX 3070 魔鹰配备了 5888 CUDA 核心，最大 BOOST 频率为 1815MHz，显存为 8GB GDDR6，256 bit 位宽，支持 PCIe 4.0 连接。显卡的尺寸为 286 *115 *51 mm，供电接口为 8+6pin，建议电源 650W。接口方面，技嘉 RTX 3070 魔鹰配备了两个 DP 1.4 接口和两个 HDMI 2.1 接口。